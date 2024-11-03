Advertisement
HOME SPORTS NETTING

MNC Bank Juara Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |22:19 WIB
MNC Bank Juara Bulu Tangkis MNC Sports Competition 2024
MNC Bank keluar sebagai juara MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

JAKARTA - MNC Bank berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. Mereka mengalahkan LIDO pada partai puncak dan berhak menempati takhta tertinggi untuk gelaran tahun ini.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis pada gelaran MNC Sports Competition 2024 digelar di GOR Bulutangkis Mitra Utama, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024). Para peserta bermain sejak pagi hingga petang untuk memperebutkan gelar juara.

Turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)

Setelah melalui persaingan sengit dengan 32 unit bisnis MNC Group lainnya, MNC Bank akhirnya memastikan diri sebagai jawara cabor bulu tangkis MNC Sports Competition 2024. Mereka menumbangkan LIDO pada partai final dengan skor 2-0 langsung.

Sementara itu, peringkat ketiga ditempati oleh MNC Vision Network A yang mengalahkan MNC Pictures pada perebutan tempat ketiga. Dengan begini, MNC Bank berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp5 juta, LIDO Rp3 juta, dan MNC Vision Network A Rp2 juta.

Peter dari MNC Bank mengaku bangga bisa melihat rekan-rekannya berjuang sekuat tenaga hingga akhirnya menjadi juara. Dia mengungkapkan bahwa para perwakilan dari MNC Bank rutin berlatih khusus untuk ajang MNC Sports Competition 2024 ini.

