Syarat Jorge Martin Pesta Juara MotoGP 2024 di Malaysia Hari Ini: Butuh Unggul 9 Poin dari Francesco Bagnaia!

SYARAT Jorge Martin pesta juara MotoGP 2024 di Malaysia hari ini akan diulas. Martin harus mendapat sembilan poin lebih banyak dari Francesco Bagnaia di balapan utama MotoGP Malaysia 2024.

Jorge Martin saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Perolehan poin pembalap asal Spanyol itu semakin di menjauh setelah memenangkan balapan Sprint di MotoGP Malaysia yang digelar di Sirkuit Sepang, Sabtu 2 November 2024.

Hasil ini membuat Martinator -julukan Jorge Martin- mendapatkan 29 poin. Martin kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 465 poin. Sementara, pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) terjatuh dalam balapan sprint itu.

Dengan demikian, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- tak mendapatkan poin dari balapan sprint. Dia kini tetap berada di posisi kedua dengan perolehan 436 poin.