Prediksi Duel Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di Race MotoGP Malaysia 2024 Versi Fans: Martinator Pesta Juara?

PREDIKSI duel Jorge Martin vs Francesco Bagnaia di race MotoGP Malaysia 2024 versi fans. Akankah Martinator -julukan Jorge Martin- pesta juara?

Balapan utama MotoGP Malaysia 2024 akan digelar di Sirkuit Sepang pada Minggu 3 November 2024. Ini bakal menjadi pertarungan hidup dan mati bagi Jorge Martin dan Francesco Bagnaia untuk mendapatkan gelar juara musim ini.

Sejumlah fans dari kedua rider tersebut yang berasal dari Indonesia pun memberikan prediksinya untuk balapan panjang di Sirkuit Internasional Sepang itu. Martinator -julukan Martin- sendiri diketahui sukses memperlebar jarak dari Bagnaia setelah sprint race MotoGP Malaysia 2024, Sabtu (2/11/2024) siang WIB.

Martinator tampil dominan sepanjang balapan sampai berhasil keluar sebagai pemenangnya. Di sisi lain, Pecco -sapaan Bagnaia- mengalami kecelakaan di Tikungan 9 sehingga gagal finis dalam balapan 10 lap itu.

Alhasil, Jorge Martin kini unggul 29 poin darinya. Dia tinggal selangkah lagi menjadi juara MotoGP 2024 dengan satu seri tersisa.

Bahkan, pembalap Pramac Ducati itu bisa mengunci gelar juaranya dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Jika Bagnaia gagal finis lagi, dia hanya butuh finis di posisi ketujuh untuk mengamankan titel musim ini. Jika menang dan Bagnaia finis ketiga, itu sudah cukup baginya untuk menjadi juara.

Pada balapan kali ini, MNC Portal Indonesia mendapat kesempatan menyaksikan langsung MotoGP Malaysia 2024 di Sirkuit Internasional Sepang bersama TX Travel dan Tourism Malaysia. Sejumlah fans dari Indonesia pun turut ikut dalam rombongan ini.

Fans asal Indonesia yang mendukung Martin pun percaya diri jagoannya kini sudah di atas angin untuk bisa menjadi juara MotoGP 2024. Salah satu penggemar yang mengutarakan rasa kepercayaan dirinya itu adalah Erdi.

“Ya, saya yakin Martin bakal juara karena dia kenceng banget. Pede banget karena dia poinnya sudah jauh ya. Waktu balapan juga bagus, dia percaya diri,” kata Erdi kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/11/2024).

Erdi pun sangat yakin, rider asal Spanyol itu bakal berjaya lagi di Sirkuit Sepang. Dia optimis Martin bakal menjadi yang terbaik lagi dalam balapan 20 lap MotoGP Malaysia.

“Pasti, pasti menang dia besok,” ujar pria asal Bekasi itu.