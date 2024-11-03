Kisah Menakjubkan Fans MotoGP asal Indonesia yang Tak Pernah Absen Nonton Langsung GP Malaysia Sejak 2004

KISAH menakjubkan fans MotoGP asal Indonesia akan diulas. Fans satu ini mengaku tak pernah absen nonton langsung GP Malaysia sejak 2004!

Cerita menakjubkan ini datang dari seorang fans MotoGP asal Indonesia, yakni Dani Hendarko. Dia tak pernah absen nonton langsung GP Malaysia sejak pertama kali melakukannya pada 2004.

Cerita tersebut diungkapkan Dani kepada MNC Portal Indonesia, yang mendapat kesempatan nonton langsung MotoGP Malaysia 2024 dengan TX Travel dan Tourism Malaysia pada 1-3 November ini. Pria yang berdomisili di Jakarta itu tergabung dalam rombongan tur yang sama dengan puluhan fans asal Indonesia lainnya dalam perjalanan ini.

Dani sangat vokal menceritakan pengalamannya menonton MotoGP di Sirkuit Sepang kepada para fans asal Indonesia lainnya. Dia pun merekomendasikan sudut-sudut mana saja yang sangat strategis untuk menikmati jalannya balapan di trek kebanggaan masyarakat Negeri Jiran itu.

Tak hanya itu, pria kelahiran Solo itu juga sudah sangat hafal dengan situasi yang terjadi di dalam area sirkuit maupun di luarnya. Dia sampai-sampai terlihat lebih cakap dari seorang tour leader.

Bagaimana tidak sangat faham soal Sirkuit Sepang dan sekitarnya? Dani mengaku selalu menonton MotoGP Malaysia sejak 2004 lalu alias tidak pernah absen selama 19 tahun balapan motor paling bergengsi di dunia itu berlangsung di Negeri Jiran.

Hanya dua kali Dani tak pergi ke Sirkuit Sepang untuk menonton balapan MotoGP yakni pada 2020 dan 2021. Pasalnya, dua seri tersebut batal digelar akibat pandemi Covid-19.

“Saya pertama kali nonton langsung (MotoGP) di Sepang itu tahun 2004 dan setelah itu nonstop selalu ke Sepang tiap tahun kecuali waktu pandemi karena memang tidak ada balapan. Setelah pandemi 2022 begitu mulai lagi ya berangkat lagi sampai tahun ini,” kata Dani kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 2 November 2024 di Sirkuit Sepang.

Dani pun mengungkapkan apa yang menjadi daya tarik dari MotoGP Malaysia sehingga dia sangat ketagihan mendatanginya. Kata dia, salah satu alasan utamanya adalah tempat menonton balapannya yang nyaman untuk menikmati jalannya race dari area Main Grandstand.

“Yang pasti pertama tempat nontonnya cukup enak, di tempat kita ngobrol ini tempat favorit saya, di grandstand tapi di sisi yang sebaliknya (dari paddock utama) tempat start. Karena kita bisa nonton cukup banyak area sirkuit secara langsung dan ada layar juga,” jelasnya.

“Yang pasti perbedaan nonton langsung dan di TV itu suaranya, suaranya luar biasa, kalau di TV kita tidak dapat itu,” imbuhnya.