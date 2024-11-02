Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lee Yong-dae, Legenda Bulu Tangkis Korsel yang Terjebak Nostalgia Main di Istora Senayan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |02:21 WIB
Kisah Lee Yong-dae, Legenda Bulu Tangkis Korsel yang Terjebak Nostalgia Main di Istora Senayan
Lee Yong-dae terjebak nostalgia di Istora Senayan (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Kisah Lee Yong-dae, legenda bulu tangkis Korea Selatan yang terjebak nostalgia bermain di Istora Senayan, menarik diulas. Sebab, ia malah senang dengan hal tersebut.

Yong-dae berkesempatan main dalam turnamen hiburan BDMNTN-XL 2024. Atlet-atlet bulu tangkis legendaris dunia bermain dalam turnamen yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 31 Oktober - 3 November 2024.

Lee Yong-dae

Dalam turnamen ini, Lee tergabung dengan tim Rockets bersama beberapa pemain seperti Kodai Naraoka (Jepang) dan Hendra Setiawan (Indonesia). Pemain yang sudah lama pensiun dari dunia bulu tangkis itu merasa senang bisa kembali bermain.

Apalagi, Lee kembali berkesempatan main di Istora Senayan. Pebulu tangkis yang pensiun pada 2016 itu mengatakan, Istora Senayan masih mempunyai atmosfer yang sama seperti dulu.

Menurutnya, bermain di Istora Senayan seperti membawanya pada perasaan nostalgia. Apalagi, Lee pernah memenangkan gelar di venue kebanggaan Indonesia tersebut.

"Ya, saya bermain di sini, dan saya merasa excited setelah sekian lama (tak bermain di Istora,” kata Lee kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Sabtu (2/11/2024).

Halaman:
1 2
