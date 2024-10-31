Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Senang Akhirnya Berpasangan dengan Hendra Setiawan, Lee Yong-dae: Kenangan yang Indah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |21:05 WIB
Senang Akhirnya Berpasangan dengan Hendra Setiawan, Lee Yong-dae: Kenangan yang Indah
Legenda bulutangkis Korea Selatan, Lee Yong-dae. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan ganda putra Korea Selatan, Lee Yong-dae senang bukan main mendapatkan kesempatan berpasangan dengan pemain Indonesia, Hendra Setiawan di event BDMNTN-XL (BXL). Bagi Lee Yong-dae, pengalaman itu sangatlah indah karena sejak lama ia penasaran bagaimana rasanya menjadi partner bermain Hendra, sebab biasanya mereka saling berlawanan.

Momen Lee Yong-dae bermain bersama Hendra itu terjadi event BDMNTN-XL (BXL). Adapun turnamen yang banyak diikuti pebulutangkis top dunia itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 31 Oktober sampai 3 November 2024 mendatang.

Lee Yong-dae sendiri ambil bagian dalam event tersebut. Menariknya, pemilik 46 gelar Superseries/BWF World Tour itu satu tim bersama Hendra di tim Hurricanes.

Lee Yong-dae dan Hendra sendiri sejatinya sempat menjadi rival di lapangan. Tapi di event BDMNTN-XL, legenda ganda putra Korea Selatan itu mendapat kesempatan bertandem dengan Hendra pada laga tiga lawan tiga alias 3v3.

Lee Yong-dae

Lee Yong-dae mengaku sangat senang bisa bermain bareng dengan Hendra. Pasalnya, selama ini mereka selalu bertanding menjadi lawan. Legenda ganda putra Korea Selatan itu mengatakan kalau ini menjadi pengalaman yang indah untuknya.

“Saya selalu berada di lapangan lawan menghadapi Hendra Setiawan, tetapi kali ini saya akhirnya bisa berada di lapangan yang sama dengan Hendra Setiawan,” kata Lee Yong-dae kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (31/10/2024).

Halaman:
1 2
