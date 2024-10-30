Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Ngaku Damai saat Berada di Masjid hingga Jatuh Cinta kepada Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |05:15 WIB
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Ngaku Damai saat Berada di Masjid hingga Jatuh Cinta kepada Indonesia
Sabina Altynbekova kala berlaga. (Foto: Instagram)
KISAH Sabina Altynbekova akan diulas Okezone. Pevoli cantik ini mengaku damai saat berada di masjid hingga jatuh cinta kepada Indonesia.

Diketahui, Sabina Altynbekova jadi salah satu atlet voli dunia yang namanya begitu tersohor. Hal ini tentu saja tak terlepas dari kiprah fantastis pevoli asal Kazakhstan itu.

Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova makin jadi sosok yang sempurna karena juga punya paras yang cantik nan menawan. Tak ayal, Sabina Altynbekova begitu populer.

Sabina Altynbekova bahkan jadi sorotan besar saat mentas di Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Kala itu, dia memperkuat Timnas Voli Putri Kazakhstan dalam ajang yang digelar di Taipei, Taiwan.

Dengan makin terkenalnya sosok Sabina Altynbekova, serba-serbi soal kehidupannya pun selalu diburu penggemar. Apalagi, ada sejumlah fakta menarik yang terdapat dari diri Sabina Altynbekova.

Pertama, Sabina Altynbekova diketahui merupakan sosok seorang Muslim yang taat. Dia pun mengaku menyukai masjid karena selalu merasa damai kala berada di sana.

