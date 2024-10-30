Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Putri KW, Pebulutangkis Jebolan PBSI yang Ternyata Pernah Gabung Angkatan Militer

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |22:00 WIB
Kisah Putri KW, Pebulutangkis Jebolan PBSI yang Ternyata Pernah Gabung Angkatan Militer
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

KISAH Putri Kusuma Wardani menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis tunggal putri jebolan PBSI ini ternyata pernah gabung di angkatan militer. Lebih tepatnya, perempuan yang akrab disapa Putri KW itu bergabung di satuan Kepolisian Republik Indonesia.

Putri diketahui mendaftar dan diterima masuk untuk menjalani pendidikan sebagai polisi wanita (Polwan) pada 2022 lalu. Kala itu, ada banyak yang menyayangkan langkah Putri. Sebab, karirnya di dunia bulutangkis sedang naik daun.

Akan tetapi, Putri Kusuma Wardani tetap teguh pada pendiriannya. Sebab, Polwan adalah salah satu cita-citanya. Ia juga menginginkan ada jaminan karirnya setelah nanti dirinya pensiun sebagai atlet bulutangkis nasional.

Keputusan Putri untuk menjadi Polwan ini pun didukung penuh oleh PBSI. Namun selama pendidikan, dirinya dituntut untuk tetap berlatih dengan giat. Dengan begitu, saat ada panggilan dari PBSI untuk bertanding dirinya sudah siap.

Putri Kusuma Wardani alias Putri KW (PBSI)

Usut punya usut, saat ini Putri telah selesai menjalani pendidikan. Dirinya saat ini secara resmi telah menjadi Polwan dengan pangkat Bripda dan bertugas di Polda Metro Jaya.

"Saat ini Putri Kusuma Wardani merupakan Personel Polwan berpangkat Bripda yang aktif bertugas sebagai Tim Negosiator di Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dikutip dari laman Humas Polri, Rabu (30/10/2024).=

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181788/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-rvSG_large.jpg
Duet Baru, Chemistry Fajar/Fikri Makin Baik meski Baru Tampil di 7 Turnamen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181833/indonesia_international_challenge_2025_di_mnctv-oNbO_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Indonesia International Challenge 2025, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181700/ye_zhaoying-mrRb_large.jpg
5 Fakta Ye Zhaoying Pahlawan yang Jadi Pengkhianat Negara hingga Hidup Terasing, Nomor 1 Rival Susy Susanti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181527/jonatan_christie-6Qgd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Sempat Tak Punya Cita-Cita hingga Tidak Kenal Sosok Susy Susanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181511/susy_susanti-b8DF_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Susy Susanti, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Tak Pernah Juara di Tanah Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181438/ricky_subagja_bersama_cica_andjani-TLrU_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Legendaris Ricky Subagja, Mantap Nikahi Perempuan Cantik 26 Tahun Lebih Muda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement