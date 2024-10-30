Kisah Putri KW, Pebulutangkis Jebolan PBSI yang Ternyata Pernah Gabung Angkatan Militer

KISAH Putri Kusuma Wardani menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis tunggal putri jebolan PBSI ini ternyata pernah gabung di angkatan militer. Lebih tepatnya, perempuan yang akrab disapa Putri KW itu bergabung di satuan Kepolisian Republik Indonesia.

Putri diketahui mendaftar dan diterima masuk untuk menjalani pendidikan sebagai polisi wanita (Polwan) pada 2022 lalu. Kala itu, ada banyak yang menyayangkan langkah Putri. Sebab, karirnya di dunia bulutangkis sedang naik daun.

Akan tetapi, Putri Kusuma Wardani tetap teguh pada pendiriannya. Sebab, Polwan adalah salah satu cita-citanya. Ia juga menginginkan ada jaminan karirnya setelah nanti dirinya pensiun sebagai atlet bulutangkis nasional.

Keputusan Putri untuk menjadi Polwan ini pun didukung penuh oleh PBSI. Namun selama pendidikan, dirinya dituntut untuk tetap berlatih dengan giat. Dengan begitu, saat ada panggilan dari PBSI untuk bertanding dirinya sudah siap.

Usut punya usut, saat ini Putri telah selesai menjalani pendidikan. Dirinya saat ini secara resmi telah menjadi Polwan dengan pangkat Bripda dan bertugas di Polda Metro Jaya.

"Saat ini Putri Kusuma Wardani merupakan Personel Polwan berpangkat Bripda yang aktif bertugas sebagai Tim Negosiator di Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi dikutip dari laman Humas Polri, Rabu (30/10/2024).=