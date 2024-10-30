Hasil Drawing Korea Masters 2024: Dejan/Gloria Lolos 16 Besar, Putri KW Jadi Unggulan 2

Putri KW mendapat hasil drawing Korea Masters 2024 yang cukup menguntungkan (Foto: PBSI)

HASIL drawing Korea Masters 2024 Super 300 sudah dirilis pada Rabu (30/10/2024) siang WIB. Ajang itu akan berlangsung pada 5-10 November 2024 di Iksan City, Korea Selatan.

Sejumlah wakil Indonesia yang turun pun sudah mendapatkan lawannya masing-masing. Terkecuali, pasangan ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Satu-satunya ganda campuran Indonesia yang turun di Korea Masters 2024 itu mendapatkan bye di babak pertama. Secara otomatis, Dejan/Gloria pun langsung lolos ke babak 16 besar.

Sementara itu di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani yang menjadi unggulan dua akan bertemu wakil Taiwan, Huang Yu-Hsun. Komang Ayu Cahya Dewi berjumpa Han Qian Xi asal China.

Pada sektor ganda putra, unggulan ketiga Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bakal melawan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dari Taiwan. Lalu, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin bertemu Kang Khai Xing/Aaron Tai asal Malaysia yang merupakan juara dunia junior 2024.

Untuk ganda putri, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum akan melawan pasangan baru Korea Selatan, Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong. Pasangan lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berjumpa Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu dari Taiwan