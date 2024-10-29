Francesco Bagnaia Hanya Berjarak 17 Poin, Jorge Martin Tetap Pede Juara Dunia MotoGP 2024

BURIRAM – Jorge Martin semakin percaya diri juara dunia MotoGP 2024 meski Francesco Bagnaia mendekatinya di puncak klasemen sementara. Pembalap tim Pramac Ducati itu yakin bisa tampil lebih cepat dalam balapan di lintasan kering.

Martin susah payah untuk bisa finis di posisi kedua pada balapan utama MotoGP Thailand 2024, Minggu 27 Oktober sore WIB di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Ia bertarung sengit dengan Pecco dan Marc Marquez di barisan terdepan.

Namun, Martinator tak bisa mengimbangi kecepatan Bagnaia yang melesat kencang dalam kondisi trek basah selama balapan akibat diguyur hujan jelang lomba. Akan tetapi, ia mendapat keuntungan karena Marquez terjatuh sehingga bisa finis kedua.

Hasil tersebut membuat Bagnaia memangkas ketertinggalannya menjadi 17 poin saja dari Martin yang kini mengoleksi 453 angka. Dengan dua seri tersisa di Malaysia dan Thailand, keduanya bakal menyajikan persaingan yang sangat ketat untuk menjadi juara musim ini.

Kendati demikian, Martin mengaku semakin percaya diri dengan kemampuannya untuk bisa menyegel gelar juara. Pembalap asal Spanyol itu siap menghadapi segala tantangan yang ada di empat balapan tersisa (dua Sprint Race)

“Saya selalu percaya pada diri saya sendiri, saya semakin percaya (bisa juara). Saya semakin membuktikan pada diri saya sendiri,” ungkap Martin, dikutip dari Motosan, Selasa (29/10/2024).