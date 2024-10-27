Reaksi Kaget Enea Bastianini Asapi Jorge Martin hingga Marc Marquez dengan Menangi Sprint Race MotoGP Thailand 2024

REAKSI Enea Bastianini usai menangi sprint race MotoGP Thailand 2024 menarik diulas. Dia mengaku kaget bisa mengasapi para rival kuatnya, seperti Jorge Martin hingga Marc Marquez dalam balapan yang berlangsung kemarin itu.

Diketahui, Bastianini start dari posisi dua pada sesi balapan sprint yang berlangsung di Sirkuit International Chang, Buriram, Sabtu 26 Oktober 2024. Rider asal Italia itu tampil apik sehingga keluar sebagai pemenang dengan mengasapi Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Tandem dari Bagnaia itu seakan tidak percaya bisa keluar sebagai pemenang. Sebab, Bastianini menilai kecepatannya saat sesi kualifikasi kurang meyakinkan untuk bisa menang di sprint race MotoGP Thailand 2024.

“Balapan ini lebih dari ekspektasi saya,” kata Bastianini, dikutip dari Crash, Minggu (27/10/2024).

“Kualifikasi berjalan (baik), tetapi, setelah memeriksa kecepatan saya, saya tidak siap untuk menang hari ini,” lanjutnya.

Namun, Bastianini yang langsung tancap gas sejak awal balapan berhasil menemukan irama balapannya. Pembalap KTM Tech3 musim depan ini semakin percaya diri merebut podium pertama setelah unggul sekira 1,5 detik atas Martin yang ada di belakangnya.