HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Peringatkan Francesco Bagnaia Jelang MotoGP Thailand 2024: Jangan Takut Ambil Risiko untuk Kalahkan Jorge Martin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |10:30 WIB
Marc Marquez Peringatkan Francesco Bagnaia Jelang MotoGP Thailand 2024: Jangan Takut Ambil Risiko untuk Kalahkan Jorge Martin!
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez peringatkan Francesco Bagnaia jelang MotoGP Thailand 2024. Dia meminta Bagnaia tak takut ambil risiko untuk kalahkan Jorge Martin di MotoGP Thailand 2024 sehingga bisa meraih kemenangan.

Bagnaia sebenarnya punya modal yang bagus dalam balapan MotoGP Thailand 2024. Sebab, dia akan start dari posisi pertama.

Francesco Bagnaia

Sementara Martin, dia akan start dari urutan tiga. Tapi, rider Ducati Lenovo itu selalu kalah saing dari Martinator -julukan Jorge Martin. Buktinya, dia finis urutan tiga pada sesi balapan sprint race.

Sementara itu, Martin finis di posisi dua dan Enea Bastianini keluar sebagai pemenangnya. Pecco -sapaan Bagnaia- seharusnya bisa memanfaatkan betul segala peluang yang ada untuk mengudeta Martinator dari puncak klasemen.

Dengan persaingan yang ada sekarang, Marquez memprediksi Bagnaia dan Martin akan berduel sengit pada balapan utama MotoGP Thailand 2024. Sebab, dua rider itu memiliki kecepatan yang bagus.

“Besok (hari ini) kita akan melihat pertarungan yang bagus antara Bagnaia dan Martin. Karena keduanya berkendara dengan sangat cepat,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu (27/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
