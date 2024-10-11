4 Pasangan Suami Istri Pebulutangkis yang Pernah Bertengger Jadi Nomor 1 Dunia, Nomor 1 Pengantin Emas Olimpiade dari Indonesia!

4 pasangan suami istri pebulutangkis yang pernah bertengger jadi nomor 1 dunia akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada pengantin emas Olimpiade dari Indonesia.

Seperti diketahui, dalam dunia bulutangkis, terdapat sistem ranking yang disusun oleh BWF untuk menunjukkan seberapa konsisten seorang pebulutangkis. Ranking ini ditentukan dari seberapa banyak poin yang diraih oleh para pebulutangkis.

Untuk mendapat poin, para pebulutangkis harus mengikuti sejumlah turnamen resmi internasional dan meraih kemenangan. Semakin banyak hasil positif yang diraih di setiap turnamen, semakin banyak poin yang dikumpulkan dan semakin tinggi pula rankingnya.

Sejak puluhan tahun silam, telah ada banyak pebulutangkis yang menduduki ranking 1 dunia. Menariknya, beberapa mantan pebulutangkis yang pernah bertengger jadi nomor 1 dunia terlibat hubungan asmara hingga berlanjut menjadi pasangan suami istri.

Berikut 4 pasangan suami istri pebulutangkis yang pernah bertengger jadi nomor 1 dunia:

4. Joko Suprianto dan Zelin Resiana





Daftar ini dimulai dari dua pebulutangkis legendaris Indonesia, yakni Joko Suprianto dan Zelin Resiana. Keduanya pernah bertengger di peringkat 1 dunia di dua sektor berbeda. Joko berada di sektor tunggal putra, sedangkan Zelin di sektor ganda.

Keduanya menikah pada 1999. Dari pernikahan itu, Joko Suprianto dan Zelin Resiana dikaruniai anak kembar, yakni Bilqis Pratista. Putrinya itu pun juga mengikuti jejak orang tuanya menjadi seorang pebulutangkis.

3. Chen Long dan Wang Shixian





Dua pebulutangkis asal China, Chen Long dan Wang Shixian, menikah pada 28 November 2017. Keduanya kemudian dikaruniai seorang putra yang lahir pada Juni 2019.

Sebelum menikah, keduanya sempat bertengger di posisi nomor 1 dunia. Chen Long menjadi raja bulutangkis pada Desember 2014, sedangkan Wang Shixian pada Januari 2011.