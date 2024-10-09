Manajer Ducati Bantah Tim Pabrikan Bakal Jegal Jorge Martin Jadi Juara Dunia MotoGP 2024

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, membantah selentingan kabar pihaknya akan menghalangi Jorge Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Ia memastikan persaingan rider Pramac Ducati itu dengan Francesco Bagnaia sangat sehat.

Martinator telah menjadi pesaing utama bagi Bagnaia dalam usahanya mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024. Sepanjang musim rider tim satelit dan tim pabrikan Ducati Lenovo itu bertarung dalam selisih poin yang ketat.

Saat ini, Martin berada di puncak klasemen dengan nilai 392, unggul 10 poin atas Pecco Bagnaia. Dengan empat seri tersisa, persaingan mereka untuk merengkuh juara musim ini pun semakin sengit.

Namun, muncul rumor kurang sedap akhir-akhir ini karena Martin tak dipromosikan ke tim pabrikan Ducati pada musim depan usai dipastikan hengkang ke Aprilia Racing. Skuad berkelir merah itu diklaim bakal menghalangi jalan pria asal Spanyol tersebut!

Dall’Igna membantah anggapan buruk tersebut. Ia menegaskan Ducati mendukung penuh kedua ridernya itu dalam perebutan gelar juara musim ini tanpa membeda-bedakan mereka dari balik layar.

“Mereka yang terus bersikeras kami tidak akan membiarkan Jorge Martin menang, mungkin mereka tidak pernah melihat cerita saya. Ini adalah olahraga dan wajar jika tetap menjadi olahraga. Bagi saya yang terbaik harus menang,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Rabu (9/10/2024).