5 Pembalap Top MotoGP dengan Rekor Fastest Lap Terbanyak, Nomor 1 Valentino Rossi!

Dani Pedrosa termasuk pembalap top MotoGP dengan jumlah fastest lap terbanyak (Foto: Honda Racing Corporation)

BERIKUT lima pembalap top MotoGP dengan rekor fastest lap terbanyak. Tentu saja, pengoleksi jumlah lap tercepat paling banyak adalah Valentino Rossi!

Waktu putaran tercepat ini dicetak saat balapan berlangsung, bukan pada kualifikasi atau sesi latihan. Maka dari itu, prestasi satu ini dianggap cukup bergengsi.

Lalu, siapa saja lima pembalap top MotoGP itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Top MotoGP dengan Rekor Fastest Lap Terbanyak

5. Dani Pedrosa (44)





Pria asal Spanyol ini total mengoleksi 44 fastest lap sepanjang kariernya di MotoGP pada 2006-2018. Pedrosa meraih catatan pertamanya pada MotoGP China 2006 di Sirkuit Internasional Shanghai.

Fastest lap terakhirnya dibukukan pada MotoGP Aragon 2017 di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol. Tak heran Pedrosa dianggap sebagai salah satu pembalap hebat di kelas premier.

4. Mick Doohan (46)





Pria berpaspor Australia ini total mengoleksi 46 fastest lap. Catatan pertama dibuat Doohan pada GP Spanyol 1990 (GP500/MotoGP) di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra.

Kemudian, catatan terakhir dibukukan legenda hidup Repsol Honda tersebut di GP Jepang 1999 (GP500/MotoGP) di Sirkuit Twin Ring Motegi. Wajar bila Doohan dianggap salah satu yang terbaik.