Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis Top Asal China yang Parasnya Disebut Mirip Eunhyuk Super Junior

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |22:00 WIB
Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis Top Asal China yang Parasnya Disebut Mirip Eunhyuk Super Junior
Tunggal putri asal China, Chen Yufei. (Foto: Instagram/chenyufeiii)
A
A
A

KISAH Chen Yufei menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis top asal China ini disebut-sebut memiliki paras yang mirip dengan Eunhyuk, personil dari boyband asal Korea Selatan, Super Junior.

Ya, Chen Yufei adalah pebulutangkis tunggal putri andalan dari China. Memulai karier sejak usia belia, namanya mulai mencuat ke dunia bulutangkis internasional setelah sukses menjadi juara Badminton Junior Asia Championship 2013 dan meraih medali perunggu di kejuaraan dunia junior.

Sejak saat itu, namanya terus melejit. Pada 2015 dirinya bahkan berhasil mencapai final pertamanya di level senior pada ajang Indonesia International Grand Prix Gold. Sayangnya, ia harus tumbang dari Akane Yamaguchi.

Meskipun gagal menjadi juara, itu menjadi awal yang baik untuknya. Sebab, sejak saat itu dirinya mulai banyak meraih prestasi bergengsi di turnamen resmi BWF turnamen antar negara seperti Asian Games hingga Olimpiade.

Chen Yufei

Tercatat, beberapa prestasi yang pernah diraihnya antara lain adalah China Masters, Swiss Open, Thailand Open, Australia Open, Hong Kong Open, All England dan masih banyak lainnya.

Selain itu, Chen Yufei juga tercatat pernah meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang penyelenggaraannya harus mundur hingga 2021 karena pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement