Kisah Chen Yufei, Pebulutangkis Top Asal China yang Parasnya Disebut Mirip Eunhyuk Super Junior

KISAH Chen Yufei menarik untuk diulas. Sebab, pebulutangkis top asal China ini disebut-sebut memiliki paras yang mirip dengan Eunhyuk, personil dari boyband asal Korea Selatan, Super Junior.

Ya, Chen Yufei adalah pebulutangkis tunggal putri andalan dari China. Memulai karier sejak usia belia, namanya mulai mencuat ke dunia bulutangkis internasional setelah sukses menjadi juara Badminton Junior Asia Championship 2013 dan meraih medali perunggu di kejuaraan dunia junior.

Sejak saat itu, namanya terus melejit. Pada 2015 dirinya bahkan berhasil mencapai final pertamanya di level senior pada ajang Indonesia International Grand Prix Gold. Sayangnya, ia harus tumbang dari Akane Yamaguchi.

Meskipun gagal menjadi juara, itu menjadi awal yang baik untuknya. Sebab, sejak saat itu dirinya mulai banyak meraih prestasi bergengsi di turnamen resmi BWF turnamen antar negara seperti Asian Games hingga Olimpiade.

Tercatat, beberapa prestasi yang pernah diraihnya antara lain adalah China Masters, Swiss Open, Thailand Open, Australia Open, Hong Kong Open, All England dan masih banyak lainnya.

Selain itu, Chen Yufei juga tercatat pernah meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang penyelenggaraannya harus mundur hingga 2021 karena pandemi Covid-19.