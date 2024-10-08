Kisah Sedih Chen Yufei, Pebulutangkis Tunggal Putri China yang Putuskan Rehat Sejenak hingga Ajukan Perlindungan Peringkat ke BWF

KISAH sedih Chen Yufei, pebulutangkis tunggal putri China yang memutuskan rehat sejenak hingga mengajukan perlindungan peringkat ke BWF menarik untuk diulik. Pasalnya Chen memilih menarik diri sejenak dari dunia bulu tangkis untuk kesehatan mental dan fisik.

Lelah fisik dan mental ternyata dirasakan Chen Yufei usai gelaran Olimpiade Paris 2024. Ia yang menjalani latihan luar biasa hingga tekanan yang begitu besar untuk bersinar di pesta olahraga empat tahunan tersebut nyatanya gagal juara.

Chen Yufei terhenti di babak perempatfinal usia dikalahkan rekan sendiri, He Bingjiao. Hasil itu membuat Chen Yufei gagal mempertahankan medali emas yang ia raih di Olimpiade Tokyo 2020.

Kegagalan di Olimpiade Paris 2024 lantas menjadi puncak dari rasa Lelah Chen Yufei. Ia akhirnya memutuskan rehat sejenak dari dunia bulu tangkis.

Perlu digarisbawahi, Chen Yufei belum mau pensiun, karenanya ia mengajukan perlindungan peringkat ke BWF. Efek dari perlindungan itu pun membuat Chen Yufei kini justru menduduki peringkat pertama di ranking BWF sektor tunggal putri.

Padahal kelar Olimpiade Paris 2024, Chen Yufei tak mengikuti turnamen apapun. Hanya saja dari ranking BWF terbaru, Selasa (8/10/2024), poin Asian Games dihapus dan cadangan poin Chen Yufei lebih banyak dari An Se-young (Korea Selatan).