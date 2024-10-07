Kisah Marcus Gideon yang Prihatin Lihat Ganda Putra Indonesia Tak Berjaya Lagi

TANGERANG - Mantan pebulutangkis Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon tampak prihatin melihat sektor ganda putra Tanah Air yang tak berjaya lagi. Ia pun berharap hal tersebut tak berlangsung lama, apalagi kini PBSI pun tengah berupaya membangkitkan sektor ganda putra dengan membentuk pasangan baru.

Bila diingat, beberapa tahun lalu, Marcus Gideon bersama pasangannya, Kevin Sanjaya sempat menjadi momok menakutkan di sektor ganda putra. Duo yang dijuluki The Minion itu mampu bertengger di ranking dunia tertinggi selama total 226 pekan.

Kini, Indonesia tak lagi menduduki ranking teratas di sektor ganda putra. Bahkan, di sepuluh besar pun hanya ada satu pasangan Merah-Putih, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

"Ya penurunan pasti ada, tetapi kemarin kan ada yang juara juga di Korea Open, pasangan baru. Kalau dilihat dari ranking sama yang dulu ya memang ada penurunan. Karena kalau dulu, kan, kita di sepuluh besar saja ada 3-4 pasang," kata Marcus Gideon kepada MNC Portal Indonesia.

"Tapi, ya, mau bagaimana. Pasangan baru sekarang juga ada hasilnya. Semoga lebih baik saja ke depannya," tambahnya.