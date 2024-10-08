Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Disenggol Marc Marquez, Franco Morbidelli Gagal Tersenyum di Akhir MotoGP Jepang 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |20:56 WIB
Gara-Gara Disenggol Marc Marquez, Franco Morbidelli Gagal Tersenyum di Akhir MotoGP Jepang 2024
Pembalap Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli mengaku awalnya sempat percaya diri bisa meraih hasil baik saat mentas di MotoGP Jepang 2024. Namun, harapan itu seketika sirna usai disenggol Marc Marquez saat balapan berlangsung.

Morbidelli memulai balapan yang berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi pada akhir pekan lalu dari posisi enam. Rider asal Italia itu memulai start dengan sangat baik dan sempat merebut posisi di tikungan pertama.

Sialnya, dia harus turun ke posisi delapan karena bersenggolan dengan Marquez di tikungan dua. Akibat senggolan itu, Morbidelli melebar keluar lintasan dan harus kembali bekerja keras menyalip para rider yang ada di depannya seperti Brad Binder dan Jack Miller.

“Itu adalah balapan yang kuat, performa yang bagus. Saya melakukan start yang baik,” kata Morbidelli, dikutip dari Crash, Selasa (8/10/2024).

Franco Morbidelli (instagram/primapramac)

“Tetapi saya disenggol Marc di Tikungan 2. Saya keluar [melewati trotoar] dan kehilangan beberapa posisi. Sejak saat itu, balapan saya benar-benar berbeda,” ungkapnya.

“Itu adalah masalah pemulihan dan mencoba untuk mendahului KTM, yang sangat sulit untuk disalip. Mereka mengerem sangat dalam dan berakselerasi dengan sangat kuat,” lanjut dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement