Gara-Gara Disenggol Marc Marquez, Franco Morbidelli Gagal Tersenyum di Akhir MotoGP Jepang 2024

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Franco Morbidelli mengaku awalnya sempat percaya diri bisa meraih hasil baik saat mentas di MotoGP Jepang 2024. Namun, harapan itu seketika sirna usai disenggol Marc Marquez saat balapan berlangsung.

Morbidelli memulai balapan yang berlangsung di Sirkuit Twin Ring Motegi pada akhir pekan lalu dari posisi enam. Rider asal Italia itu memulai start dengan sangat baik dan sempat merebut posisi di tikungan pertama.

Sialnya, dia harus turun ke posisi delapan karena bersenggolan dengan Marquez di tikungan dua. Akibat senggolan itu, Morbidelli melebar keluar lintasan dan harus kembali bekerja keras menyalip para rider yang ada di depannya seperti Brad Binder dan Jack Miller.

“Itu adalah balapan yang kuat, performa yang bagus. Saya melakukan start yang baik,” kata Morbidelli, dikutip dari Crash, Selasa (8/10/2024).

“Tetapi saya disenggol Marc di Tikungan 2. Saya keluar [melewati trotoar] dan kehilangan beberapa posisi. Sejak saat itu, balapan saya benar-benar berbeda,” ungkapnya.

“Itu adalah masalah pemulihan dan mencoba untuk mendahului KTM, yang sangat sulit untuk disalip. Mereka mengerem sangat dalam dan berakselerasi dengan sangat kuat,” lanjut dia.