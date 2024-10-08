Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perebutan Juara MotoGP 2024 Makin Panas, Marc Marquez Peringatkan Hal Ini kepada Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |17:36 WIB
Perebutan Juara MotoGP 2024 Makin Panas, Marc Marquez Peringatkan Hal Ini kepada Francesco Bagnaia dan Jorge Martin
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin berduel ketat di perebutan gelar juara MotoGP 2024. (Foto: Instagram/pramacracing)
PEREBUTAN gelar juara dunia MotoGP 2024 makin panas dan lagi-lagi yang bersaing hanya dua rider, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati). Melihat kondisi itu, Marc Marquez yang sudah merasakan enam kali juara dunia MotoGP pun memperingatkan satu hal kepada Martin dan Bagnaia.

Satu hal itu adalah Marquez mewanti-wanti agar tidak ada yang sampai melakukan kesalahan. Sebab jika sampai itu terjadi, maka pesaing yang tak melakukan kesalahan akan diuntungkan dan memiliki kans besar untuk juara.

Seperti diketahui, Bagnaia dan Martin bersaing ketat dalam perburuan gelar juara. Pada seri empat balapan yang ada, mereka memiliki jarak 10 poin saja. Martin memimpin klasemen dengan 392 poin, sedangkan Bagnaia membayangi dengan koleksi 382 poin.

Pecco -panggilan akrab Bagnaia- sedang dalam tren yang positif, dengan mampu keluar sebagai pemenang pada MotoGP Jepang 2024. Namun di sisi lain, Martin juga cukup perkasa karena minim membuat kesalahan sehingga masih dapat memimpin klasemen sementara MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia

Menurut Marquez, situasi antara Bagnaia dan Martin saat ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, kedua rider itu sedang berburu gelar juara sehingga tentu keduanya terus berupaya menampilkan performa terbaiknya.

“Ya, ketika kamu sedang bertarung untuk kejuaraan, kamu mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Dan sekarang mereka berdua sedang memperebutkan kejuaraan, jadi mereka mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa (8/10/2024).

