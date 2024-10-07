Pelatih Red Sparks Akui Energi Megawati Hangestri Cs Habis di Final Kovo Cup 2024

TONGYEONG - Pelatih Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Ko Hee-jin. mengungkap salah satu faktor yang membuat Megawati Hangestri dan kolega kalah dari Hillstate di final Kovo Cup 2024. Ia menilai itu tak luput dari kondisi fisik anak asuhnya.

Seperti diketahui, Red Sparks kalah dari Hillstate dengan skor 1-3 (25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25) di Tongyeong Gymnasium pada Minggu 6 Oktober 2024. Hasil ini sekaligus membuat mereka harus puas menjadi runner up untuk yang kedua kalinya di turnamen Kovo Cup.

Ko menilai fisik anak asuhnya tidak oke di laga krusial tersebut. Sebab, Red Sparks sebelumnya memainkan laga ketat melawan GS Caltex di babak semifinal. Di mana, Megawati cs harus susah payah merebut kemenangan lewat pertarungan lima set.

Tidak hanya itu saja, Red Sparks juga sering bermain lima set. Pada babak penyisihan grup, Megawati dan kolega juga mengunci kemenangan melawan IBK Altos dan Pink Spiders lewat pertarungan lima set. Karena itu, Ko menilai energi anak asuhnya sudah terkuras.

“Tampak ada masalah stamina. Fakta kami menjalani dua pertandingan penuh lima set berturut-turut menjadi bagian yang paling disayangkan,” kata Ko, dikutip dari The Spike, Senin (7/10/2024).

“Para pemain ingin bergerak, tetapi tubuh mereka tidak bisa mengikutinya. Mereka pasti merasa frustrasi, dan hal itu terlihat dalam pertandingan,” terang pria asal Korea Selatan itu.