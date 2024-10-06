Hasil Final Kovo Cup 2024: Diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks Jadi Runner-Up Usai Kalah 1-3 dari Hillstate

HASIL final Kovo Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Red Sparks yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri, harus puas menyabet status runner-up usai kalah dari Hillstate dengan skor 1-3.

Pertandingan itu berlangsung di Tongyeong Gymnasium, Tongyeong, Korea Selatan pada Minggu (6/10/2024) siang WIB. Red Sparks menelan kekalahan dari Suwon Hyundai Hillstate 1-3 (25-23, 15-25, 14-25, 18-25).

Jalannya Pertandingan

Red Sparks langsung menghadapi serangan masif dari Suwon Hyundai Hillstate di awal set pertama. Suwon Hyundai Hillstate bermain dengan kombinasi smash keras serta menyilang, membuat Red Sparks kewalahan.

Meski begitu, Megawati Hangestri dan kolega tidak menyerah begitu saja. Sempat tertinggal cukup jauh, Red Sparks akhirnya mampu membalikkan keadaan pada poin-poin terakhir set pertama.

Red Sparks pun akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 25-23. Memasuki set kedua, Suwon Hyundai Hillstate kembali menunjukkan kelasnya sebagai tim papan atas. Serangan masif menghujani pertahanan Red Sparks.

Red Sparks mencoba bangkit dengan counter block yang dilakukan beberapa kali untuk mencuri poin. Namun sayang, tim asal Daejeon itu tetap kesulitan mengantisipasi serangan beruntun dari Suwon Hyundai Hillstate.

Akhirnya, set kedua berakhir untuk kemenangan Hillstate atas Red Sparks dengan skor 25-15. Berlanjut pada set ketiga, Megawati Hangestri dan kolega mencoba bermain ofensif sejak awal pertandingan.