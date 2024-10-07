5 Istri Pebulutangkis Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Mantan Idol Grup!

5 istri pebulutangkis top dunia yang cantiknya kebangetan menarik diulas. Salah satunya bahkan mantan idol grup.

Kisah asmara pebulu tangkis dunia selalu mencuri perhatian. Apalagi, hubungan harmonis selalu terjalin hingga membuat banyak penggemar ramai menyorotnya. Kali ini, Okezone akan membahas deretan istri pebulutangkis top dunia.

Berikut 5 istri pebulutangkis top dunia yang cantiknya kebangetan:

5. Natalia Koch Rohde





Salah satu istri pebulutangkis top dunia yang cantiknya kebangetan adalah Natalia Koch Rohde. Dia merupakan istri dari eks raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen.

Natalia sendiri merupakan mantan atlet bulu tangkis juga. Dia merupakan spesialis pemain tunggal putri Denmark. Kini, dia sudah tak bermain bulu tangkis. Tetapi, Natalia selalu setia mendampingi Axelsen berlaga di berbagai dunia.

4. Cica Andjani





Selanjutnya, ada Cica Andjani. Dia merupakan istri dari legenda bulu tangkis Indonesia, yakni Ricky Subagja.

Cica Andjani sendiri merupakan mantan pramugari. Wanita yang 26 tahun lebih muda dari Ricky Subagja ini menikah pada 12 Februari 2021.