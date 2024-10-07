4 Istri Legenda The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Cantiknya bak Bidadari, Nomor 1 Nyonya Taufik Hidayat

ISTRI para legenda tunggal putra dunia berjuluk The Big 4 memiliki pesona kecantikan yang kebangetan. Tak ayal, para pebulutangkis ini berhasil meraih sejumlah prestasi yang luar biasa karena mendapatkan support dari wanita yang sangat cantik.

Seperti diketahui, di dunia bulutangkis terdapat empat legenda tunggal putra paling berprestasi yang memiliki rivalitas sangat panas. Berada dalam satu generasi yang sama, keempat pebulutangkis ini selalu menjadi kontender jawara di setiap turnamennya.

Mereka adalah Peter Gade asal Denmark, Lee Chong Wei asal Malaysia, Lin Dan asal China, dan juga legenda Indonesia, Taufik Hidayat.

Namun di balik kesuksesan mereka selama aktif sebagai seorang pebulutangkis, rupanya ada peran sang pujaan hati yang kemudian kini menjadi istri mereka. Para perempuan cantik ini menjadi support power tambahan yang setia mendukung mereka di setiap turnamennya.

Berikut istri legenda the big 4 pebulutangkis tunggal putra dunia yang cantiknya kebangetan:

4. Camilla Hoeg - Peter Gade

Camilla Hoeg adalah istri dari salah satu anggota The Big 4, Peter Gade. Hoeg adalah atlet bola tangan Denmark yang saling jatuh hati dengan Gade. Dari pernikahannya itu, keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diberi nama Nanna dan Alma.

3. Wong Mew Choo - Lee Chong Wei





Wong Mew Choo adalah istri dari legenda Malaysia, Lee Chong Wei. Lee dan Wong menikah pada 2012 lalu. Setelahnya, Wong yang juga merupakan atlet bulutangkis Malaysia memutuskan untuk gantung raket. Dari pernikahannya dengan Wong, Datuk Lee Chong Wei dikaruniai dua orang anak yang bernama Lee Kingston dan Terrance Lee.