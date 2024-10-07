Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Istri Legenda The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Cantiknya bak Bidadari, Nomor 1 Nyonya Taufik Hidayat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |16:48 WIB
4 Istri Legenda The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Cantiknya bak Bidadari, Nomor 1 Nyonya Taufik Hidayat
Istri dari Lee Chong Wei, Wong Mew Choo. (Foto: Instagram/wong_mew_choo)
A
A
A

ISTRI para legenda tunggal putra dunia berjuluk The Big 4 memiliki pesona kecantikan yang kebangetan. Tak ayal, para pebulutangkis ini berhasil meraih sejumlah prestasi yang luar biasa karena mendapatkan support dari wanita yang sangat cantik.

Seperti diketahui, di dunia bulutangkis terdapat empat legenda tunggal putra paling berprestasi yang memiliki rivalitas sangat panas. Berada dalam satu generasi yang sama, keempat pebulutangkis ini selalu menjadi kontender jawara di setiap turnamennya.

Mereka adalah Peter Gade asal Denmark, Lee Chong Wei asal Malaysia, Lin Dan asal China, dan juga legenda Indonesia, Taufik Hidayat.

Namun di balik kesuksesan mereka selama aktif sebagai seorang pebulutangkis, rupanya ada peran sang pujaan hati yang kemudian kini menjadi istri mereka. Para perempuan cantik ini menjadi support power tambahan yang setia mendukung mereka di setiap turnamennya.

Berikut istri legenda the big 4 pebulutangkis tunggal putra dunia yang cantiknya kebangetan:

4. Camilla Hoeg - Peter Gade

Camilla Hoeg adalah istri dari salah satu anggota The Big 4, Peter Gade. Hoeg adalah atlet bola tangan Denmark yang saling jatuh hati dengan Gade. Dari pernikahannya itu, keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diberi nama Nanna dan Alma.

3. Wong Mew Choo -  Lee Chong Wei

Wong Mew Choo

Wong Mew Choo adalah istri dari legenda Malaysia, Lee Chong Wei. Lee dan Wong menikah pada 2012 lalu. Setelahnya, Wong yang juga merupakan atlet bulutangkis Malaysia memutuskan untuk gantung raket. Dari pernikahannya dengan Wong, Datuk Lee Chong Wei dikaruniai dua orang anak yang bernama Lee Kingston dan Terrance Lee.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176014/yolla_yuliana_bersama_pungky_afriecia-ZHMR_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175178/fajar_alfian_bersama_rian_ardianto-ZRgl_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Selebrasi Sujud Syukur saat Juara, Nomor 1 Bawa Pulang Trofi yang Lama Dinantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174970/marc_marquez-dUCO_large.jpg
3 Pembalap yang Alami Kecelakaan Parah di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174960/marc_marquez-s4ip_large.jpg
3 Pembalap Kritik Gravel Sirkuit Mandalika yang Bikin Marc Marquez Cedera, Nomor 1 Adik Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174712/fuyu_iwasaki_dan_nethania_irawan_saat_menjuarai_kazakhstan_fututer_series_2023-WyPQ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Fuyu Iwasaki, Ternyata Berdarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171648/chiharu_shida-VlrH_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Chiharu Shida, Sempat Ketakutan Main di China karena Diteror Penguntit
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement