5 Atlet Indonesia yang Kecantikannya Bikin Kaum Adam Ogah Kedip, Nomor 1 Kapten Timnas!

Shafira Ika Putri termasuk lima atlet cantik Indonesia yang bikin kaum Adam ogah berkedip (Foto: Instagram/@shafiraikaputri13)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang kecantikannya bikin kaum Adam ogah berkedip. Salah satunya punya prestasi apik sebagai kapten Timnas Putri Indonesia!

Dewasa ini atlet tak hanya dituntut untuk beprestasi di lapangan. Daya tarik visual mereka pun diharapkan bisa sejalan dengan itu. Sebab, kelebihan tersebut bisa menguntungkan buat sang olahragawan.

Seperti lima atlet ini, kecantikannya bisa bikin kaum Adam ogah berkedip. Lalu, siapa saja mereka?

5 Atlet Indonesia yang Kecantikannya Bikin Kaum Adam Ogah Kedip

5. Lindswell Kwok





Paras cantik perempuan satu ini sejalan dengan deretan prestasinya di cabang olahraga wushu. Lindswell merupakan atlet kebanggaan Indonesia dengan sejumlah medali emas hingga Asian Games.

Saat ini, perempuan asal Sumatra Utara itu sudah pensiun sebagai atlet. Pesonanya semakin menawan sebagai seorang ibu muda serta tampil tertutup.

4. Melati Daeva Oktavianti

Atlet bulu tangkis ini kerap membuat penggemar laki-laki terpesona. Apalagi, Melati punya senyum manis yang mampu membius siapa saja.

Prestasinya juga terhitung mengilap. Atlet kelahiran Banten itu pernah menjadi juara All England 2020 bersama dengan Praveen Jordan.