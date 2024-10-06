PB Peparnas XVII 2024 Pastikan Penyediaan Konsumsi Atlet Sudah Perhatikan Gizi Seimbang

SOLO – Panitia Besar (PB) Peparnas XVII 2024 memastikan penyediaan konsumsi sesuai dengan standar kebutuhan atlet yang akan beraksi di kejuaraan tersebut. Sebab, hal itu krusial untuk menunjang performa atlet.

Pemenuhan gizi menjadi aspek yang penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran atlet. Lalu, penerapan ilmu gizi ini juga bisa meningkatkan performa atlet ketika menghadapi kejuaraan.

Karena itu, penyediaan konsumsi yang memperhatikan pemenuhan gizi seimbang menjadi komitmen PB Peparnas selama berlangsungnya ajang yang bergulir di Solo pada 6-13 Oktober 2024. Salah satu pihak yang dilibatkan adalah Solia Zigna Kampung Batik Laweyan.

Hotel ini menjadi tempat menginap sekaligus pemenuhan konsumsi atlet cabang olahraga anggar kursi roda. Pihak hotel telah menetapkan standar makanan dengan tim gizi PB Peparnas 2024.

Ahli gizi, Farah Aulia Rahma S.Gz, RD, menjelaskan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi atlet selama Peparnas XVII ini. Ia menyebut, penyediaan makanan harus memastikan kelengkapan zat gizinya. Kelengkapan ini mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

"Jadi, ketika menyajikan bahan makanan kepada atlet, itu semuanya harus lengkap. Misalnya, karbohidrat disediakan melalui nasi,” ujar Farah dalam keterangan resmi NPC Indonesia, dikutip Minggu (6/10/2024).

“Ada pun protein-nya didapatkan dari lauk hewani mau pun nabati. Kemudian vitamin dan mineral diperoleh dari sayur dan buah,” imbuhnya.

Selain memperhatikan kebutuhan gizi atlet, Farah menyampaikan pentingnya cara pengolahan makanan. Hal ini berkaitan dengan dinamika yang dihadapi atlet dalam menghadapi sebuah pertandingan.