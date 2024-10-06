Tim Bulu Tangkis Indonesia Sabet Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Pesan Rionny Mainaky: Jangan Terlena

NANCHANG – Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil meraih gelar juara Piala Suhandinata 2024. Manajer tim bulu tangkis junior Indonesia, Rionny Mainaky, pun menyampaikan pesan khusus.

Rionny mengatakan sangat bangga dengan perjuangan para pebulu tangkis junior di Piala Suhandinata kali ini. Dia senang melihat Mutiara Ayu dan kolega tampil dengan mentalitas baja di kandang lawan.

“Saya bangga sekali dengan perjuangan anak-anak. Mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Luar biasa penampilan mereka di kandang China ini. Bisa tampil tenang dengan tekanan yang sangat besar. Saya sangat apresiasi,” kata Rionny dilansir dari rilis resmi PBSI, Minggu (6/10/2024).

"Kekompakan mereka bagus sekali. Ini sangat penting dalam tim. Mereka juga displin dan mau berjuang habis-habisan,” sambungnya.

Walau demikian, Rionny meminta para pemain untuk tidak terlena dengan gelar juara ini. Mantan pelatih ganda putra Jepang ini meminta para pebulu tangkis junior fokus menghadapi turnamen Piala Suhandinata perorangan pada 7 hingga 13 Oktober 2024.