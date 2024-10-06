Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Piala Suhandinata 2024, Persembahkan Gelar untuk Masyarakat di Tanah Air

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |10:39 WIB
Tim Bulu Tangkis Indonesia Juara Piala Suhandinata 2024, Persembahkan Gelar untuk Masyarakat di Tanah Air
Tim bulu tangkis Indonesia juara Piala Suhandinata 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

NANCHANG – Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil mengunci Piala Suhandinata 2024. Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Rinjani Kwinara Nastine/Isyana Syahira Meida, pun mempersembahkan gelar juara ini untuk masyarakat Indonesia.

Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tuan rumah China 110-103. Kemenangan ini diraih di Nanchang International Sports Center Gymnasium, Nanchang, China pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Piala Suhandinata 2024

Ini merupakan kedua kalinya tim bulu tangkis junior Indonesia meraih gelar Piala Suhandinata. Lima tahun silam, Indonesia juga sukses mengangkat trofi paling bergengsi pada kejuaraan bulu tangkis junior itu.

Gelar ini bertambah manis karena tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil revans atau balas dendam atas China. Sebelumnya, Rinjani/Isyana dan kolega dikalahkan China pada final Piala Suhandinata 2023.

Selepas pertandingan, Rinjani bersyukur bisa membawa gelar Piala Suhandinata kedua ke Tanah Air. Dia mengatakan, gelar kedua Piala Suhandinata ini dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2
