Aryono Miranat Ungkap Alasan Tarik Mundur Fikri/Daniel dari Tur Eropa 2024

JAKARTA - Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, memutuskan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin ditarik mundur dari turnamen Eropa pada Oktober 2024. Setelah Arctic Open 2024, mereka juga akan absen dari Denmark Open 2024.

Kedua turnamen tersebut akan dimulai pada pekan depan dengan diawali Arctic Open lalu dilanjutkan Denmark Open. Keputusan Fikri/Daniel ditarik mundur dari dua turnamen Eropa tersebut karena pasangan anyar tersebut ada di daftar reserved pada saat pendaftaran awal.

Karena itu, Aryono akhirnya memutuskan Fikri/Daniel untuk mundur dan tetap mengikutkan keduanya di ajang Macau Open 2024 pekan lalu. Meski hasilnya kurang memuaskan, tetapi itu merupakan salah satu pengganti turnamen di Eropa.

"Waktu itu, waktu pendaftaran di Eropa, Fikri/Daniel masih di daftar tunggu, sedangkan mereka juga didaftarkan di Macau,” terang Aryono di Pelatnas PBSI, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2024.

“Kalau yang Macau dibatalkan terus daftar tunggunya (di Eropa) enggak masuk, kan sayang satu pertandingan," sambung Coach Naga Air.

"Makanya Macau-nya diteruskan Eropa-nya kami mundur. Karena kan kalau Eropa harus ada visanya dan lagi tentu belum masuk juga. Makanya kami cancel yang di Eropa," lanjut Aryono.