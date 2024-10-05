Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Korea Masters 2024: Tunggal Putra Absen, Leo/Bagas hingga Fikri/Daniel Siap Beraksi!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:59 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Korea Masters 2024: Tunggal Putra Absen, Leo/Bagas hingga Fikri/Daniel Siap Beraksi!
Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie absen di Korea Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
DAFTAR wakil Indonesia di Korea Masters 2024 sudah dirilis. Indonesia akan berkekuatan 12 wakil di ajang itu, tetapi sayangnya tunggal putra Tanah Air harus absen.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis daftar nama pemain yang akan turun di ajang Korea Masters 2024. Sejumlah wakil Indonesia pun akan tampil, terkecuali di sektor tunggal putra.

Anthony Sinisuka Ginting

Korea Masters 2024 akan digelar pada 5-10 November 2024 di Iksan City. Turnamen tersebut merupakan ajang berlevel BWF World Tour Super 300.

Sayangnya, Indonesia tidak menurunkan seluruh kekuatannya di ajang ini. Terutama dari sektor tunggal putra yang tidak mengirimkan satu wakil pun di Korea Masters 2024.

Sementara di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan memimpin skuad tunggal putri. Ia ditemani dua pemain lainnya, yakni Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi.

Pada sektor ganda putra, Indonesia juga menurunkan kekuatan terbaiknya. Ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bersama Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.

Selain itu, ada pasangan nonpelatnas, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Tak hanya ganda putra, pasangan nonpelatnas juga ada di ganda campuran yakni Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

