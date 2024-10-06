Optimis Juara MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Bakal Pelan-Pelan Salip Jorge Martin

MOTEGI – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia percaya bakal sulit mengejar Jorge Martin yang kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Namun, ia tetap optimis bisa juara jika mengejar Martin secara perlahan sambil terus memberikan tekanan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Baru-baru ini pun Bagnaia sukses memperkecil jarak dengan Martin usai dirinya memenangkan MotoGP Jepang 2024. Meski Martin finis kedua, Bagnaia nyatanya tetap memangkas 5 poin di antara mereka.

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Resmi Gabung Para Pembalap Elit MotoGP Usai Menangi MotoGP Jepang 2024

Ya, Pecco -sapaan Bagnaia- tampil dominan dalam balapan utama MotoGP Jepang 2024, Minggu (6/10/2024) siang WIB. Dia tak terkalahkan sejak merebut posisi terdepan di lap pertama hingga keluar sebagai pemenang di depan Martin dan Marc Marquez.

Sebelumnya, bintang asal Italia itu juga sukses memenangkan sprint di Sirkuit Motegi sehingga membuatnya menyapu bersih MotoGP Jepang 2024. Alhasil, kini dia memangkas ketertinggalannya dari Martin di puncak klasemen dari 21 menjadi 10 poin saja.

Dengan empat seri tersisa, tentu persaingan untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2024 di antara Pecco dan Martinator -julukan Martin- bakal sangat sengit. Oleh karena itu, Pecco ingin terus berusaha memberikan tekanan pada rider Pramac Ducati itu di sisa musim ini agar dia bisa merebut tempat teratas untuk mempertahankan takhtanya.

“Kami berusaha mempertahankan tekanan ke atas. Saya ingin juara. Saya mencoba mengambil poin dari setiap balapan, tapi tanpa mengambil risiko apa pun. Itu tidak mudah,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Minggu (6/10/2024).