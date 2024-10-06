Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Optimis Juara MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Bakal Pelan-Pelan Salip Jorge Martin

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |16:56 WIB
Optimis Juara MotoGP 2024, Francesco Bagnaia Bakal Pelan-Pelan Salip Jorge Martin
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MOTEGI – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia percaya bakal sulit mengejar Jorge Martin yang kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Namun, ia tetap optimis bisa juara jika mengejar Martin secara perlahan sambil terus memberikan tekanan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Baru-baru ini pun Bagnaia sukses memperkecil jarak dengan Martin usai dirinya memenangkan MotoGP Jepang 2024. Meski Martin finis kedua, Bagnaia nyatanya tetap memangkas 5 poin di antara mereka.

Ya, Pecco -sapaan Bagnaia- tampil dominan dalam balapan utama MotoGP Jepang 2024, Minggu (6/10/2024) siang WIB. Dia tak terkalahkan sejak merebut posisi terdepan di lap pertama hingga keluar sebagai pemenang di depan Martin dan Marc Marquez.

Sebelumnya, bintang asal Italia itu juga sukses memenangkan sprint di Sirkuit Motegi sehingga membuatnya menyapu bersih MotoGP Jepang 2024. Alhasil, kini dia memangkas ketertinggalannya dari Martin di puncak klasemen dari 21 menjadi 10 poin saja.

Francesco Bagnaia juara MotoGP Jepang 2024

Dengan empat seri tersisa, tentu persaingan untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2024 di antara Pecco dan Martinator -julukan Martin- bakal sangat sengit. Oleh karena itu, Pecco ingin terus berusaha memberikan tekanan pada rider Pramac Ducati itu di sisa musim ini agar dia bisa merebut tempat teratas untuk mempertahankan takhtanya.

“Kami berusaha mempertahankan tekanan ke atas. Saya ingin juara. Saya mencoba mengambil poin dari setiap balapan, tapi tanpa mengambil risiko apa pun. Itu tidak mudah,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Minggu (6/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement