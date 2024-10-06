Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Resmi Gabung Para Pembalap Elit MotoGP Usai Menangi MotoGP Jepang 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |15:51 WIB
Francesco Bagnaia Resmi Gabung Para Pembalap Elit MotoGP Usai Menangi MotoGP Jepang 2024
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MOTEGI - Kemenangan yang dicapai Francesco Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 benar-benar menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi rider Ducati Lenovo tersebut. Kemenangan itu membuat Bagnaia bergabung dengan Marc Marquez, Casey Stoner, Valentino Rossi, dan Jorge Lorenzo sebagai satu-satunya pembalap yang memenangkan delapan atau lebih balapan Grand Prix dalam satu musim MotoGP.

Kemenangan yang diraih Pecco di Sirkuit Twin Motegi, Jepang, Minggu (6/10/2024) siang WIB itu membuatnya masuk ke jajaran elit pembalap MotoGP. Pembalap asal Italia itu kini menjadi satu dari lima pembalap yang mampu meraih delapan kemenangan dalam satu musim.

"Francesco Bagnaia masuk ke dalam jajaran pembalap elit setelah meraih kemenangan kedelapannya musim ini! Hanya ada delapan pembalap yang mampu mencatatkan delapan atau lebih kemenangan dalam satu musim MotoGP," tulis akun resmi MotoGP di Instagram @motogp, Minggu (6/10/2024).

Sebelum Pecco, sudah ada empat pembalap legendaris yang terlebih dahulu mencatatkan rekor tersebut. Mereka ialah Marc Marquez (2014, 2018, 2019), Jorge Lorenzo (2010, 2013), Casey Stoner (2007, 2011), dan Valentino Rossi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008).

5 pembalap elit MotoGP

The Doctor -julukan Rossi- menjadi pembalap MotoGP pertama yang mampu meraih delapan atau lebih kemenangan dalam satu musim yang dilakukannya pada 2002. Tak hanya itu, sang legenda dengan nomor 47 itu juga menjadi yang terbanyak dalam memegang rekor tersebut, dengan jumlah lima kali.

