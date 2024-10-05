Indonesia Juara Piala Suhandinata 2024, Gelar Kedua dalam 5 Tahun!

NANCHANG – Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menjadi juara Piala Suhandinata 2024 atau Kejuaraan Dunia Beregu Campuran Junior 2024. Ini merupakan titel kedua dalam lima tahun terakhir.

Gelar tersebut diraih usai memenangi final Piala Suhandinata 2024, Sabtu (5/10/2024) sore WIB. di Nanchang, China. Dengan sistem perhitungan relay point yang sangat ketat, mereka menang atas Tim bulu tangkis China 110-103.

Titel tersebut membuat Indonesia mampu menjuarai Piala Suhandinata untuk kali kedua dalam sejarah. Sebelumnya, Skuad Garuda untuk kali pertama mengangkat piala tersebut pada edisi 2019.

Keberhasilan tersebut juga menjadi pelepas dahaga bagi Indonesia. Pasalnya, sudah lima tahun mereka puasa gelar Piala Suhandinata.

Selain itu, Mutiara Ayu Puspitasari dan kolega juga sukses melakukan revans atas China. Pada Piala Suhandinata 2023 lalu, mereka harus puas pulang sebagai runner up setelah dikalahkan Negeri Tirai Bambu dengan skor 1-3 dalam sistem perhitungan poin yang lama.

Indonesia sebenarnya membuka pertandingan final kontra China di final Piala Suhandinata 2024 dengan kekalahan. Mutiara yang turun di partai pertama kalah dari Xu Wen Jing dengan skor 7-11.

Namun duet ganda putri, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine, mampu membuat Indonesia berbalik unggul 22-15 pada partai kedua usai menggilas Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue. Kemudian, Darren Aurelius/Bernadine Anindya Wardana terus mempertahankan keunggulan Tim Merah-Putih di angka 33-31 dengan mengalahkan ganda campuran tuan rumah, Lin Xiang Yi/Liu Yuan Yuan dengan skor 44-40.