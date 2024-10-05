Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2024: Ada Jonatan Christie hingga Duet Baru Siti Fadia/Lanny Tria!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |22:05 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2024: Ada Jonatan Christie hingga Duet Baru Siti Fadia/Lanny Tria!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
DAFTAR wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2024 sudah dirilis. Sejumlah pemain terbaik Tanah Air siap tempur, di antaranya ada Jonatan Christie hingga duet baru Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis daftar pemain yang akan tampil di Kumamoto Masters 2024. Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya.

Jonatan Christie

Kumamoto Masters 2024 akan berlangsung di Kumamoto, Jepang pada 12-17 November 2024. Ajang tersebut merupakan BWF World Tour Super 500.

Fadia/Lanny menjadi wajah baru dalam daftar skuad Indonesia. Sebelumnya, Fadia merupakan pasangan dari Apriyani Rahayu. Sementara Lanny, dia bersama Ribka Sugiarto hingga Rachel Allessya Rose.

Ini akan menjadi turnamen ketiga bagi Fadia/Lanny setelah dipasangkan. Sebelumnya, mereka akan mengikuti Indonesia International Challenge Surabaya dan Indonesia Masters II 2024 pada akhir bulan ini.

Lalu, di sektor tunggal putra, setelah seluruh skuadnya absen di Korea Masters 2024, kini mereka turun gunung di Kumamoto Masters 2024. Ada empat pemain, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Alwi Farhan.

Sektor tunggal putri tetap mengandalkan tiga pemain, yakni Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Lalu di ganda putri, selain Fadia/Lanny ada Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum.

Halaman:
1 2
