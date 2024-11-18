Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |01:00 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Final Kumamoto Masters 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sukses mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, di final Kumamoto Masters 2024. Menurut pemaparan Fajar/Rian, keberhasilan mereka menang dan menjadi juara turnamen super 500 itu tak terlepas dari kondisi angin di lapangan.

Berkat memaksimalkan kondisi angin, Fajar/Rian berhasil menang dengan skor 21-15, 17-21 dan 21-17 atas Hoki/Kobayashi. Kemenangan itu lantas membuat Fajar/Rian menjadi juara Kumamoto Masters 2024.

Fajri -sebutan Fajar/Rian tampil mendominasi di awal laga yang digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang itu sehingga unggul 8-2 dan 12-4. Hoki/Kobayashi sempat mendekat di angka 8-12, tetapi mereka bisa menjauh lagi dengan keunggulan 16-8 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-15.

Namun, Hoki/Kobayashi bisa balik menekan dan mengembangkan permainan di gim kedua. Hasilnya, mereka selalu unggul dalam kedudukan 6-3, 12-6 dan 16-8. Fajar/Rian sempat memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 14-17, tetapi kemudian tumbang dengan skor 17-21.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pada gim penentuan, Fajar/Rian berhasil memegang kendali permainan lagi dengan unggul 9-4 dan 14-9. Akan tetapi, Hoki/Kobayashi bisa menyamakan skor menjadi 17-17. Beruntung pasangan Tim Merah-Putih memperoleh empat poin beruntun untuk mengunci kemenangan mereka dengan skor 21-18.

Fajar/Rian pun menilai sangat sulit mengalahkan lawan yang berstatus sebagai duet ranking sembilan dunia itu. Terlebih lagi menurut Rian, kondisi angin di lapangan sangat mempengaruhi permainan di turnamen Super 500 ini.

Halaman:
1 2
