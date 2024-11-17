Gregoria Mariska Tunjung Beberkan Penyebab Kalah dari Akane Yamaguchi di Final Kumamoto Masters 2024

KUMAMOTO – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung gagal juara Kumamoto Masters 2024 usai kalah di final dari wakil Jepang, Akane Yamaguchi. Menurut Gregoria, ia kalah karena sudah kelelahan, sementara Akane Yamaguchi masih on fire sehingga kekalahan pun tak terhindarkan.

Gregoria pada akhirnya tumbang di tangan wakil tuan rumah di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Minggu (17/11/2024) sore WIB. Tepatnya Gregoria kalah denagn skor kembar, 12-21 dan 12-21 dari Akane.

Jorji -julukan Gregoria- pun mengaku tak puas hanya menjadi runner up Kumamoto Masters 2024. Sebab menurutnya, dia tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya melawan Yamaguchi.

“Saya cukup senang tapi tidak puas pastinya karena saya tidak bermain cukup baik di pertandingan hari ini,” kata Gregoria dilansir dari rilis PBSI, Minggu (17/11/2024).

Gregoria menilai kecepatannya berkurang karena masih kelelahan setelah melewati rubber game dalam laga semifinal melawa Sim Yu Jin (Korea Selatan). Di samping itu, menurutnya Yamaguchi juga membuktikan kelasnya.

“Saya rasa kecepatan saya sudah tidak seperti kemarin, memang dengan pertandingan yang panjang di semifinal kemarin, recovery saya belum sepenuhnya maksimal,” jelas Gregoria.

“Ritme permainan saya lambat dibandingkan Akane. Dia menunjukkan kelasnya hari ini. Apapun yang dia inginkan bisa keluar,” imbuhnya.