HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Akui Kelahiran Anak Pertama Bantu Move On dari Kegagalan di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |07:56 WIB
Jonatan Christie Akui Kelahiran Anak Pertama Bantu Move On dari Kegagalan di Olimpiade Paris 2024
Jonatan Christie mengaku mulai bisa move on dari kekagalan di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/Jonatan Christie)
A
A
A

JONATAN Christie mengakui kehadiran anak pertama membuatnya mulai bisa move on dari hasil kurang memuaskan di Olimpiade Paris 2024. Jojo -sapaan akrabnya- kini mengaku sudah bisa lebih fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Seperti diketahui, Jojo meraih hasil kurang baik saat tampil di Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu dengan pulang lebih cepat setelah gagal lolos dari fase grup. Suami dari eks JKT48 itu hanya mampu mengoleksi total satu kemenangan dan satu kekalahan di Grup L.

 

Pebulutangkis 27 tahun itu mengaku sempat terus dihantui pikiran karena hasil yang didapatkannnya saat tampil di Paris Juli lalu. Namun, kehadiran sang buah hati pertamanya yang bernama Leander Jayden Christie membuat Jojo perlahan melupakan hal tersebut.

"Kemarin setelah Olimpiade banyak momen-momen yang dipikirkan, banyak hal yang sebelumnya tidak terpikirkan terus tiba-tiba kepikiran. Tetapi saat tiba-tiba ada anak lahir, seperti punya semangat baru lagi punya rasa berjuang untuk keluarga dan anak juga," ucap Jojo, beberapa waktu lalu.

"Jadi, ya (kelahiran anak pertama) salah satu yang bisa dibilang membantu move on dari Olimpiade kemarin. Lebih senang dan tenang gitu," lanjutnya.

Jojo mengaku meskipun sempat kepikiran hasil Olimpiade kemarin, dia saat ini sudah tidak terlalu terbebani dengan hasil yang diraihnya. Kini, dirinya sudah siap melupakan hasil kemarin dan menatap masa depan untuk bisa meraih hasil lebih baik lagi.

Halaman: 1 2
1 2
