7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024, Nomor 1 Pemain Indonesia!

Bagas Maulana menjadi salah satu pebulu tangkis ganda putra dengan smash terkencang di Kumamoto Masters 2024 (Foto: PBSI)

BERIKUT tujuh pebulu tangkis ganda putra dengan pukulan smash terkencang di Kumamoto Masters 2024. Ternyata, paling atas adalah pemain Indonesia.

Sederet pebulu tangkis ganda putra mencatatkan rekor pukulan smash terkencang di Kumamoto Masters 2024. Saking kencangnya, kecepatan shuttlecock melebihi 400 kph atau 400 km/jam yang mana ini lebih cepat dari kecepatan burung elang.

Seperti diketahui, smash merupakan salah satu senjata pamungkas setiap pebulu tangkis untuk mencetak angka. Smash biasanya dilakukan dengan melakukan pukulan melompat yang disertai power maksimal dalam memukul.

Oleh karena itu, kecepatan shuttlecock setelah di smash bergantung pada seberapa besar kekuatan yang disalurkan. Semakin besar kekuatannya, semakin kencang pula lajunya.

Lalu, siapa saja tujuh pemain itu? Simak ulasan berikut ini.

7 Pebulu Tangkis Ganda Putra dengan Pukulan Smash Terkencang di Kumamoto Masters 2024

7. Low Hang Yee

Pebulu tangkis non unggulan asal Malaysia ini menampilkan penampilan luar biasa di Kumamoto Masters 2024. Meski harus terhenti di 32 besar, namun ia sukses melepaskan satu smash keras dengan kecepatan 426 kph.

6. Ciu Hsiang Chieh

Ganda putra asal Taiwan ini berhasil melepaskan sebuah smash sangat kencang dengan kecepatan 437,7 kph. Sayangnya, hal tersebut tidak mampu membawanya melangkah jauh di ajang ini.