SPECIAL REPORT: Sisa 5 Seri, Siapa Juara MotoGP 2024?

Special Report Okezone pekan ini membahas siapa juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Okezone.com)

SISA lima seri, siapa juara dunia MotoGP 2024? Simak ulasan Special Report Okezone pekan ini!

MotoGP 2024 telah memasuki seri ke-16. Balapan bertajuk MotoGP Jepang 2024 itu digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, 4-6 Oktober.

Hingga lepas MotoGP Mandalika 2024 pekan lalu, Jorge Martin masih bercokol di puncak klasemen. Pembalap tim Pramac Ducati itu mengumpulkan 372 poin dari 15 seri yang sudah dihelat.

Francesco Bagnaia menempel dengan ketat di posisi dua. Juara dunia bertahan itu mengumpulkan 357 angka atau terpaut hingga 15 poin dari Martinator.

Dengan 173 poin maksimal yang tersisa, siapa yang akan jadi juara dunia MotoGP 2024? Tentu nama kedua pembalap itu menjadi kandidat terkuat.

Situasi Berbalik

GP Mandalika (GP Indonesia) jadi titik balik perburuan titel juara dunia MotoGP 2023. Ketika itu, Bagnaia merebut posisi puncak klasemen dari tangan Martin usai menjadi pemenang di Lombok.

Menuju seri ke-16 musim lalu, MotoGP Australia 2023, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengumpulkan 346 poin. Ia unggul 18 angka dari Martin di posisi dua.

Kali ini, situasinya berbalik! Bagnaia justru berada di posisi dua dengan selisih 15 poin. Dari segi koleksi angka, pria asal Italia itu hanya berjarak satu saja dibandingkan MotoGP 2023 pada titik yang sama.

Sebaliknya, perolehan poin Martin meningkat pesat dibandingkan tahun lalu. Ia meraup 372 angka atau lebih banyak 54 poin jika merujuk pada klasemen 2023 usai GP Mandalika.

Situasi ini jelas menguntungkan buat pembalap asal Spanyol itu. Ia hanya tinggal tampil konsisten saja untuk finis di depan Bagnaia demi gelar juara dunia pertama yang diidam-idamkan.

Peluang Bagnaia

Tentu saja, anak didik Valentino Rossi itu punya peluang cukup besar untuk menjadi juara dunia. Selisih 15 angka bisa langsung lenyap dalam satu pekan balapan jika Martin mengalami kesialan.

Ingat, pekan balapan MotoGP dibagi dua, yakni Sprint Race dan Race (balapan utama). Sprint Race yang digelar pada Sabtu memberikan 12 poin bagi pemenang, sedangkan 25 angka berhak dibawa pulang pemenang balapan.