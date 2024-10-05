Penyebab Lap Tercepat Marc Marquez Dihapus di Kualifikasi MotoGP Jepang 2024

PENYEBAB lap tercepat Marc Marquez dihapus di kualifikasi MotoGP Jepang 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ternyata, hal ini terjadi karena Marquez melewati batas trek di zona hijau.

Ya, nasib malang harus dialami pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, kala mentas di sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024. Sesi ini berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Sabtu (5/10/2024) pagi WIB.

Dalam sesi itu, Marc Marquez sebenarnya bisa mencatat waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan waktu 1 menit 42,868 detik.

Tetapi, catatan waktu lap tercepat Marc Marquez itu harus dihapus oleh FIM Steward. Penyebabnya, Marquez kedapatan melewati batas trek di zona hijau di tikungan 4.