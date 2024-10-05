Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Lap Tercepat Marc Marquez Dihapus di Kualifikasi MotoGP Jepang 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |13:01 WIB
Penyebab Lap Tercepat Marc Marquez Dihapus di Kualifikasi MotoGP Jepang 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB lap tercepat Marc Marquez dihapus di kualifikasi MotoGP Jepang 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ternyata, hal ini terjadi karena Marquez melewati batas trek di zona hijau.

Ya, nasib malang harus dialami pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, kala mentas di sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024. Sesi ini berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Sabtu (5/10/2024) pagi WIB.

Marc Marquez

Dalam sesi itu, Marc Marquez sebenarnya bisa mencatat waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan waktu 1 menit 42,868 detik.

Tetapi, catatan waktu lap tercepat Marc Marquez itu harus dihapus oleh FIM Steward. Penyebabnya, Marquez kedapatan melewati batas trek di zona hijau di tikungan 4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
