Resmi, Hendrawan Umumkan Berpisah dengan Bulu Tangkis Malaysia

HENDRAWAN umumkan berpisah dengan bulu tangkis Malaysia (BAM). Kabar ini mengejutkan diumumkan pada Selasa (1/10/2024).

Hendrawan mengumumkannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (1/10/2024). Dia menyampaikan bahwa ini adalah tahun terakhirnya melatih sektor tunggal putra Malaysia. Dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya ke BAM atas segala kenangannya.

“Ada Perjumpaan Ada Perpisahan. Akhirnya tahun ini adalah tahun terakhir saya di Malaysia,” tulis Hendrawan dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (1/10/2024).

“Terima kasih saya ucapkan kepada BAM, saya masih ingat ketika pertama kali saya datang di Malaysia saya diterima dengan baik, dan saya ingin mengakhirinya dengan baik juga,” lanjutnya.

“Banyak cerita tentang gembira/sedih, menang/kalah, biarlah ini semua menjadi sebuah kenangan indah untuk saya ingat. Akhir kata untuk semua, jika ada ucapan/perbuatan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Malaysia always be my 2nd home,” jelas Hendrawan.

Sementara itu, BAM turut memastikan kepergian Hendrawan. Dijelaskan, pelatih berusia 52 tahun itu meninggalkan Pelatnas Malaysia per 31 Oktober 2024.

“Persatuan Bulu Tangkis Malaysia (BAM) hari ini mengumumkan bahwa pelatih Hendrawan akan meninggalkan badan nasional tersebut, efektif mulai 31 Oktober 2024,” tulis BAM dalam Instagram resminya.