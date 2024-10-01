Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ini Kunci Sukses Pelita Jaya saat Taklukkan Prawira Bandung di Semifinal IBL All Indonesian 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:59 WIB
Ini Kunci Sukses Pelita Jaya saat Taklukkan Prawira Bandung di Semifinal IBL All Indonesian 2024
Pelita Jaya Jakarta vs Prawira Harum Bandung di semifinal IBL All Indonesian 2024. (Foto: IBL)
JAKARTA Pelita Jaya Jakarta sukses menaklukkan Prawira Harum Bandung di semifinal IBL All Indonesian 2024 pada Minggu 29 September 2024. Ternyata, keberhasilan Pelita Jaya dalam menyingkirkan Prawira Bandung dengan skor 69-63 itu karena pertahanan yang begitu kukuh saat bermain di Hall Basket Senayan, Jakarta.

Pelita Jaya bermain apik sejak awal pertandingan meski mendapatkan perlawanan ketat dari Prawira Bandung. Hasilnya, mereka unggul 13 angka (35-22) di babak pertama.

Namun, Prawira Bandung terus melawan di kuarter ketiga lewat aksi gemilang Yudha Saputera yang menorehkan 14 dari 17 poin yang mereka dapat. Meski begitu, Pelita Jaya bisa tetap mempertahankan keunggulan mereka di angka 50-39 di akhir kuarter ketiga.

Pada kuarter terakhir, keunggulan 14 poin Pelita Jaya bisa dikejar oleh Prawira Bandung berkat permainan luar biasa yang ditampilkan Yudha. Bahkan, tim asal Kota Kembang itu bisa berbalik unggul 57-56 saat laga tersisa lima menit lagi.

Pelita Jaya vs Prawira Bandung (IBL)

Akan tetapi, Pelita Jaya bisa kembali memimpin di angka 62-59 berkat empat poin dari Agassi Goantara. Kemudian, tembakan tiga angka Vincent Kosasih mengunci kemenangan sang wakil Ibu Kota dengan skor 69-63.

Jawato pun menilai sejak awal Pelita Jaya memang ingin bermain lebih defensif. Hasilnya, pertahanan kukuh lah yang membantu tim arahan Johannis Winnar itu menaklukkan Prawira Bandung.

