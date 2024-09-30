Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Semifinal IBL All Indonesian 2024: Ini Kunci Sukses Satria Muda Menang atas Dewa United

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |22:06 WIB
Semifinal IBL All Indonesian 2024: Ini Kunci Sukses Satria Muda Menang atas Dewa United
Laga Satria Muda vs Dewa United. (Foto: Satria Muda)
KUNCI sukses Satria Muda menang atas Dewa United di semifinal IBL All Indonesian 2024 terungkap. Power Forward Satria Muda, Juan Laurent Kokodiputra, membeberkan bahwa hasil manis ini didapat karena timnya sudah menganalisis kelemahan Dewa United lebih dahulu sebelum bertanding.

Ya, hasil manis diraih Satria Muda kala melawan Dewa United Banten dalam laga semifinal IBL All Indonesian 2024. Mereka menang dengan skor 75-59.

Satria Muda vs Dewa United

Mentas di Hall Basket Senayan, Jakarta, Minggu 29 September 2024 sore WIB, Satria Muda sempat mengalami kesulitan untuk mengimbangi permainan Dewa United pada dua kuarter pertama. Namun, mereka bisa bangkit dan menorehkan 45 poin di babak kedua untuk bisa mengamankan kemenangan.

Perubahan strategi bertahan yang dilakukan Satria Muda di kuarter ketiga menjadi salah satu kunci kemenangan mereka. Skema pertahanan zona yang mereka terapkan berhasil meredam serangan Dewa United sehingga mereka mampu unggul 55-47 di kuarter ketiga.

Di awal kuarter keempat, Satria Muda melaju hingga mendapat sembilan poin beruntun untuk unggul 64-47. Mereka pun terus menjauh sampai memimpin 20 angka (69-49) dan kemudian menyegel kemenangan.

Juan Laurent pun mengungkapkan kunci kemenangan timnya atas Dewa United. Kata dia, Satria Muda sudah mengetahui kelemahan lawan sehingga perubahan pola pertahanan yang dilakukan oleh sang pelatih, Youbel Sondakh, semakin menyempurnakannya.

"Sebelum pertandingan kami juga melihat di mana kelemahan Dewa United, sehingga kami tahu harus menyerang dari mana. Adjustment yang dilakukan pelatih juga bagus sehingga kami bisa lebih baik lagi di kuarter kedua,” kata Juan dikutip dari laman resmi IBL, Senin (30/9/2024).

“Selanjutnya, kami akan fokus hadapi laga final turnamen ini," imbuhnya.

