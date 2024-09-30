5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Digandeng Pesepakbola!

BERIKUT lima atlet voli Indonesia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya pernah bikin heboh lantaran menjadi pasangan pemain sepakbola.

Voli merupakan salah satu olahraga yang digandrungi orang Indonesia. Ditambah lagi, kehadiran atlet-atlet cantik bikin kaum adam semakin tergila-gila.

Lalu, siapa saja lima atlet voli Indonesia yang cantiknya kebangetan itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan

5. Nurlaili Kusumah Diningrat





Nama pemain satu ini tengah berkibar. Nurlaili sempat mencuri perhatian ketika menangis tersedu-sedu usai final Proliga 2024 di mana tim yang dibelanya Jakarta Elektrik PLN mengalami kekalahan.

Pesona pemain berusia 20 tahun ini ternyata sanggup mencuri perhatian striker Persita Tangrang Aji Kusuma. Tak hanya cantik, Nurlaili juga seorang anggota TNI AL aktif sehingga jangan main-main dengannya!

4. Bela Sabrina Agustina

Pemain berwajah imut ini musim lalu membela Petrokimia Gresik. Bela Sabrina mampu mencuri perhatian dengan kiprahnya juga paras cantiknya.

Apalagi, perempuan satu ini masih berusia 22 tahun. Tak heran Bela Sabrina bisa jadi bintang voli yang digandrungi kaum pria di masa depan.