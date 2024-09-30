Perbandingan Gaji Juara MotoGP Mandalika 2024 Jorge Martin di Tim Ducati dengan Tim Aprilia

PERBANDINGAN gaji juara MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin di Tim Ducati dengan Tim Aprilia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu menjadi awal baru bagi karier pembalap asal Spanyol itu.

Ya, pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin sukses menjadi pemenang MotoGP Mandalika 2024. Berada di pole position, Martin langsung tancap gas sejak start dan tak terkejar oleh pembalap siapapun.

Alhasil, Jorge Martin sukses memenangkan balapan dengan waktu 41 menit 4.389 detik. Di belakangnya, mengekor Pedro Acosta dari Red Bull GASGAS, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, Franco Morbidelli dari Prima Pramac Racing, serta Marco Bezzecchi dari Mooney VR46.

Berkat kemenangan ini, Martin semakin mengukuhkan diri sebagai pemuncak klasemen sementara pembalap MotoGP dengan perolehan 366 poin. Sebagai pembalap tim satelit Ducati, ia unggul 21 poin dari Francesco Bagnaia, juara bertahan sekaligus pembalap andalan tim Ducati Lenovo.

Menariknya, kemenangan Jorge Martin di MotoGP Mandalika 2024 ini merupakan kemenangan pertama sekaligus terakhir dirinya di sirkuit kebanggan Indonesia ini bersama Tim Ducati. Sebab, musim depan ia tidak akan membalap untuk motor pabrikan Italia itu dan beralih untuk membela Tim Aprilia.

Alasannya pun sederhana, di mana Martin ingin membela tim pabrikan dan bukan lagi membalap untuk tim satelit. Sebab, di tim pabrikan meski di Aprilia, dirinya akan mendapat hak yang lebih besar dibanding di tim satelit milik Ducati sekalipun.