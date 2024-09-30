Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Girang Menangi Balapan MotoGP Mandalika 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |01:13 WIB
Jorge Martin Girang Menangi Balapan MotoGP Mandalika 2024
Jorge Martin senang betul bisa finis terdepan di MotoGP Mandalika 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Martin tak bisa menutupi rasa bahagianya usai memenangi balapan MotoGP Mandalika 2024, Minggu (29/9/2024) sore WIB. Ini menjadi perdana bagi Martin memenangi balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Tak hanya itu, kemenangan ini sekaligus menjadi revans bagi Martin usai di sprint race pada Sabtu kemarin, ia gagal finis karena terjatuh. Termasuk membalaskan dendam kegagalan musim lalu juga ketika terjatuh di balapan utama MotoGP Indonesia 2023.

 

“Ya, saya bisa revans dari Mandalika. Setelah kecelakaan musim lalu, balapan hari ini sulit, dan juga setelah kecelakaan kemarin," ungkap Martin, dikutip dari Crash, Minggu (29/9/2024).

Namun, kemenangan ini tidak lepas dari rasa trauma yang dirasakan Martin. Setelah jatuh dua kali di balapan utama tahun lalu dan sprint race tahun ini, Martin sempat terbayang dengan 'hantu' di Sirkuit Mandalika.

 BACA JUGA:

Terutama di tikungan 16, di mana ia terjatuh saat sprint race kemarin dan latihan bebas kedua. Begitu juga dengan tikungan 11, di mana pada MotoGP Indonesia 2023, ia terjatuh di situ.

“Setelah 13 putaran, saya teringat hantu di tikungan 11, dan kemudian setiap putaran di tikungan 16. Saya berusaha sangat berhati-hati. Angin bertiup kencang dari sisi itu," sambung pembalap berpaspor Spanyol itu.

Halaman:
1 2
