Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mike Tyson vs Jake Paul: Si Leher Beton Hanya Butuh 60 Detik untuk Menang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |19:34 WIB
Mike Tyson vs Jake Paul: Si Leher Beton Hanya Butuh 60 Detik untuk Menang
Mike Tyson akan menghadapi Jake Paul pada 15 November 2024 (Foto: Boxing World)
A
A
A

MIKE Tyson diyakini bakal menang mudah atas Jake Paul. Legenda tinju dunia itu bahkan diprediksi hanya butuh waktu 60 detik untuk memukuk KO Jake Paul.

Pendapat itu disampaikan mantan pelatih Mike Tyson, Jeff Fenech. Dia yakin merasa yakin bahwa ia akan menyapu bersih kemenangan atas petinju yang berusia 31 tahun lebih muda darinya itu.

 

Seperti diketahui, pertarungan tinju antara Jake Paul melawan Mike Tyson akan digelar pada 15 November mendatang. Awalnya, Jake Paul dan Mike Tyson dijadwalkan saling berhadapan pada 20 Juli kemarin.

Akan tetapi, Tyson menunda pertarungan tersebut karena masalah kesehatan setelah. Sang legenda dikabarkan mengalami keadaan darurat medis dalam penerbangan akibat maag yang kambuh.

“Saya tidak meragukan Mike akan santai dan tidak mencoba untuk memukul pada saat yang samadia akan menang]. Jika dia membuat Jake Paul meleset, Mike akan memukulnya KO dalam beberapa ronde, seratus persen," ujar Jeff Fenech.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150125/daud_yordan_vs_geisler_ap-7dLQ_large.jpg
Tinju PFM Cup I 2025 Resmi Digelar, Dibuka dengan Duel Sengit Daud Yordan vs Geisler Ap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/43/3150111/ring_tarkam_part_3_siap_digelar-FeK6_large.jpg
WBC Sambut Baik Ring Tarkam Part 3: Indonesia Siap Jadi Pusat Tinju Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement