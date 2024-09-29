Mike Tyson vs Jake Paul: Si Leher Beton Hanya Butuh 60 Detik untuk Menang

Mike Tyson akan menghadapi Jake Paul pada 15 November 2024 (Foto: Boxing World)

MIKE Tyson diyakini bakal menang mudah atas Jake Paul. Legenda tinju dunia itu bahkan diprediksi hanya butuh waktu 60 detik untuk memukuk KO Jake Paul.

Pendapat itu disampaikan mantan pelatih Mike Tyson, Jeff Fenech. Dia yakin merasa yakin bahwa ia akan menyapu bersih kemenangan atas petinju yang berusia 31 tahun lebih muda darinya itu.

Seperti diketahui, pertarungan tinju antara Jake Paul melawan Mike Tyson akan digelar pada 15 November mendatang. Awalnya, Jake Paul dan Mike Tyson dijadwalkan saling berhadapan pada 20 Juli kemarin.

Akan tetapi, Tyson menunda pertarungan tersebut karena masalah kesehatan setelah. Sang legenda dikabarkan mengalami keadaan darurat medis dalam penerbangan akibat maag yang kambuh.

“Saya tidak meragukan Mike akan santai dan tidak mencoba untuk memukul pada saat yang samadia akan menang]. Jika dia membuat Jake Paul meleset, Mike akan memukulnya KO dalam beberapa ronde, seratus persen," ujar Jeff Fenech.