Hasil Race Moto2 Mandalika 2024: Mario Suryo Aji Finis Ke-19, Aron Canet Finis Pertama

MANDALIKA – Pembalap Tim Fantic Racing, Aron Canet berhasil menjadi yang pertama menyentuh garis finis di balapan Moto2 Mandalika 2024, pada Minggu (29/9/2024) siang WIB. Beraksi di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Canet keluar sebagai pemenang usai tampil ciamik dalam balapan yang berlangsung 22 lap.

Lalu, Ai Ogura dan Alonso Lopez melengkapi podium tiga besar. Sementara itu, pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji finis di urutan 19.

Jalannya Balapan

Setelah balapan dimulai, Ai Ogura berhasil merebut posisi terdepan dari Aron Canet. Dia pun terus menjaga posisinya dengan keunggulan 0,148 detik.

Di sisi lain, beberapa kecelakaan terjadi pada lap pertama, salah satunya adalah Jaime Masia. Begitu memasuki lap kedua, Canet mampu melangkahi Ogura untuk mengambil posisi terdepan.

Bahkan, Ogura merosot ke tempat ketiga, di depan Fermin Aldeguer, usai didahului oleh Alonso Lopez. Sementara itu, rider Indonesia, Mario Aji, masih tertahan di urutan 19.

Pada lap kelima, Canet masih memimpin dengan keunggulan 2,987 detik atas Lopez. Sementara Aldeguer berhasil menyusul Ogura dengan mulus. Namun tak lama berselang, Aldeguer melakukan kesalahan sehingga terlempar ke tempat kesembilan.