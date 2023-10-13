Advertisement
MOTOGP

Dipercaya Honda Main di Moto2 2024, Mario Aji Janji Bakal Berikan yang Terbaik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:47 WIB
Dipercaya Honda Main di Moto2 2024, Mario Aji Janji Bakal Berikan yang Terbaik
Pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji bakal mentas di Moto2 2024. (Foto: Instagram/mariosuryoaji1)
LOMBOK - Pembalap asal Indoneia, Mario Suryo Aji merasa gembira karena berhasil dipercaya Idemitsu Honda Team Asia untuk bermain di Moto2 2024. Ia pun berjanji akan memberikan yang terbaik dan akan berusaha mengakhiri musim Moto3 2023 dengan maksimal juga,

Ya, Mario Aji dipastikan naik kasta ke Moto2. Pengumuman tersebut dilakukan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis 12 Oktober 2023. Mario akan menemani pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra, di Moto2 pada gelaran musim depan.

"Honda telah mengumumkan nama pembalap yang akan berkompetisi pada musim 2024. Untuk Idemitsu Honda Team Asia, Somkiat Chantra akan kembali membela tim ini untuk musim keenamnya, dengan pembalap Indonesia Mario Suryo Aji yang pindah dari Moto3 ke Moto2 sebagai rekan setimnya, dikutip dari keterangan di laman resmi tim, Jumat (13/10/2023).

Dengan begitu, Mario resmi akan naik kasta setelah menjalani tiga tahun balapan di Moto3. Adapun pembalap 19 tahun itu sudah adu cepat di lintasan Moto3 sejak 2021 hingga 2023.

Mario Suryo Aji

Namun, pada 2021 silam, dirinya hanya tampil satu kali. Sementara itu, Mario baru menjalani musim penuh pada 2022 dan 2023 ini.

"Akhirnya, saya bisa memastikan bahwa saya akan pindah ke Moto2 musim depan. Ini adalah kabar yang baik. Saya tidak pernah gembira seperti seperti sekarang," jelas Mario.

1 2
