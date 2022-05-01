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Hasil Race Moto2 Spanyol 2022: Pembalap Pertamina Mandalika SAG Racing Team Lagi-Lagi Unjuk Gigi

Ramdani Bur, Jurnalis · Minggu 01 Mei 2022 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 01 38 2588187 hasil-race-moto2-spanyol-2022-pembalap-pertamina-mandalika-sag-racing-team-lagi-lagi-unjuk-gigi-NGIxVJT03h.jpg Berikut hasil race Moto2 Spanyol 2022. Bo Bendsneyder lagi-lagi unjuk gigi. (Foto: MotoGP.com)
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HASIL race Moto2 Spanyol 2022 telah diketahui. Setelah melalui race di Sirkuit Jerez pada Minggu, (1/5/2022) malam WIB, pembalap Pertamina Mandalika SAG Racing Team, Bo Bendsneyder, lagi-lagi unjuk gigi.

Start dari posisi delapan, rider keturunan Belanda-Indonesia itu finis di posisi tujuh. Alhasil, Bo Bendsneyder mendapatkan sembilan poin tambahan berkat keberhasilannya ini.

Bo Bendsneyder

(Bo Bendsneyder finis ketujuh di Moto2 Spanyol 2022. (Foto: MotoGP.com)

Setelah gagal merebut poin di race pembuka yang berlangsung di Qatar, Bo Bendsneyder selalu meraih poin dalam empat race terkini. Setelah finis ke-15 di Mandalika, Bo Bendsneyder finis kesembilan di Argentina, Amerika Serikat (7), Portugal (8) dan Spanyol (7).

Alhasil, Bo Bendsneyder pelan-pelan memperbaiki posisi di klasemen sementara Moto2 2022. Saat ini Bo Bendsneyder menempati posisi 11 dengan 34 angka, terpaut 66 poin dari Celestino Vietti Ramus di puncak klasemen.

Rider asal Italia itu memang tampil dominan musim ini. Sayangnya di Moto2 Spanyol 2022, ia hanya finis keenam, alias hanya unggul satu posisi dari Bo Bendsneyder.

Lantas, siapa pemenang Moto2 Spanyol 2022? Pembalap asal Jepang yang membela Honda Team Asia, Oi Ogura, keluar sebagai pemenang.

Kemenangan ini membuat Oi Ogura menjaga peluang juara Moto2 2022. Oi Ogura saat ini duduk di posisi dua klasemen dengan 81 angka, terpaut 19 poin dari Celestino Vietti Ramus.

Bagaimana dengan penghuni posisi dua dan tiga Moto2 Spanyol 2022? Posisi dua ditempati Aron Canet (Flexbox HP40) sementara tangga ketiga diisi Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team.

Berikut hasil race Moto2 Spanyol 2022:

1. Ai Ogura JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 39m 16.357s

2. Aron Canet SPA Flexbox HP40 (Kalex) 39m 18.866s

3. Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) 39m 20.026s

4. Augusto Fernandez SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 39m 21.715s

5. Marcel Schrotter GER Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 25.602s

6. Celestino Vietti ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) 39m 28.479s

7. Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) 39m 30.275s

8. Joe Roberts USA Italtrans Racing Team (Kalex) 39m 30.421s

9. Albert Arenas SPA Autosolar GASGAS Aspar Team (Kalex) 39m 35.337s

10. Jorge Navarro SPA Flexbox HP40 (Kalex) 39m 44.124s

11. Alessandro Zaccone ITA Gresini Racing Moto2 (Kalex) 39m 47.893s

12. Jeremy Alcoba SPA Liqui Moly Intact GP (Kalex) 39m 49.665s

13. Stefano Manzi ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea (Kalex) 39m 49.992s

14. Barry Baltus BEL RW Racing GP (Kalex) 39m 50.108s

15. Lorenzo Dalla Porta ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 39m 50.193s

16.. Manuel Gonzalez SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea (Kalex) 39m 50.397s

17.. Gabriel Rodrigo ARG Pertamina Mandalika SAG Team (Kalex) 39m 53.649s

18.. Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 39m 57.485s

19. Zonta Van Den Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) 39m 57.664s

20. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 40m 2.798s

21. Filip Salac CZE Gresini Racing Moto2 (Kalex) 40m 9.430s

22. Sean Dylan Kelly USA American Racing (Kalex) 40m 12.514s

23. Niccolò Antonelli ITA Mooney VR46 Racing Team (Kalex) 40m 12.878s

Gagal Finis

Fermín Aldeguer SPA Lightech Speed Up (Boscoscuro) DNF

Marcos Ramirez SPA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) DNF

Jake Dixon GBR Autosolar GASGAS Aspar Team (Kalex) DNF

Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) DNF

Cameron Beaubier USA American Racing (Kalex) DNF

Sam Lowes GBR Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) DNF

Romano Fenati ITA Lightech Speed Up (Boscoscuro) DNF

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